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بيان من الأسطول الخامس الأمريكي على حادث ناقلتي النفط في بحر عُمان

الخميس 13 يونيو 2019 04:34 م بتوقيت مسقط

بيان من الأسطول الخامس الأمريكي على حادث ناقلتي النفط في بحر عُمان

عواصم - الوكالات

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه تلقى "ندائي استغاثة" صباح اليوم الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

وقال الأسطول ومقره البحرين في بيان: "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان.. تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة ندائي استغاثة منفصلين، الأول عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي، والثاني عند الساعة 7,00 صباحا".

وأكد البيان أن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أوردت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن "حادث" في خليج عمان.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن "المملكة المتحدة وشركاءها يقومون حاليا بالتحقيق".

وارتفعت أسعار النفط العالمية 4% فورا بعد ورود التقارير عن الهجوم على ناقلات النفط.

وأوردت وكالة "اس اند بي- بلاتس" نقلا عن عدد من المصادر في مجال النقل البحري في آسيا أن واحدة من السفن تدعى "فرونت آلتير" وبنيت عام 2016 وترفع علم جزر مارشال، اشتعلت فيها النيران بالقرب من خليج عمان.

بينما أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن في سنغافورة أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم "كوكوكا كوريجوس" كانت هدفا لـ "حادث أمني"، وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم.

 

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