الخميس, 13 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

البحرية البريطانية: حادث غامض في بحر عُمان

الخميس 13 يونيو 2019 11:17 ص بتوقيت مسقط

البحرية البريطانية: حادث غامض في بحر عُمان

صورة أرشيفية

وكالات - أبوظبي

 

أفادت مجموعة سلامة تابعة للبحرية البريطانية، اليوم الخميس، بوقوع حادث غير محدد لناقلتي نفط في بحر عُمان، فيما أكد الأسطول الأميركي الخامس علمه بالأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر قولها إنه تم إخلاء ناقلتي نفط في بحر عُمان بعد الحادث، مشيرة إلى أن الطاقم بات في وضع آمن.

وطالب مركز عمليات التجارة البحرية، التي تديرها البحرية البريطانية، بتوخي "الحذر الشديد"، وأصدرت وضع "حالة التأهب" في وقت مبكر اليوم الخميس، دون مزيد من التفاصيل

وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

من جهته، قال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، أن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة، غير أنه رفض الافصاح عن المزيد.

وأوضح قائلا "نحن نعمل على الحصول على تفاصيل".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أبريل 2018

وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية لرئيس الأركان البحرية البريطانية

المزيد

16 أبريل 2018

الرئيسي يبحث التعاون مع رئيس الأركان البحرية البريطانية

المزيد

12 ديسمبر 2018

رئيس الأركان البحرية البريطانية يزور مركز الأمن البحري

المزيد

09 مايو 2017

الأمين العام بوزارة الدفاع يستقبل قائد القوات البحرية البريطانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 4.5% بعد حادث بحر عُمان

دولي - اقتصاد

البحرية البريطانية: حادث غامض في بحر عُمان

دولي - أخبار

ظهور عين الإعصار "فايو"..وبداية تأثيره على السواحل الهندية

المحليات - أخبار

أصحاب مراكز سند: قرار "القوى العاملة" يهدد بغلق 812 مركزًا وتسريح آلاف الموظفين العمانيين

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

"عمران" تحتفل بافتتاح "دبليو مسقط" ورفد القطاع بـ 279 غرفة وجناحا فندقيا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة