البحرية البريطانية: حادث غامض في بحر عُمان

صورة أرشيفية وكالات - أبوظبي أفادت مجموعة سلامة تابعة للبحرية البريطانية، اليوم الخميس، بوقوع حادث غير محدد لناقلتي نفط في بحر عُمان، فيما أكد الأسطول الأميركي الخامس علمه بالأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر قولها إنه تم إخلاء ناقلتي نفط في بحر عُمان بعد الحادث، مشيرة إلى أن الطاقم بات في وضع آمن.

وطالب مركز عمليات التجارة البحرية، التي تديرها البحرية البريطانية، بتوخي "الحذر الشديد"، وأصدرت وضع "حالة التأهب" في وقت مبكر اليوم الخميس، دون مزيد من التفاصيل

وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

من جهته، قال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، أن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة، غير أنه رفض الافصاح عن المزيد.

وأوضح قائلا "نحن نعمل على الحصول على تفاصيل".