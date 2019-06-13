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ظهور عين الإعصار "فايو"..وبداية تأثيره على السواحل الهندية

الخميس 13 يونيو 2019 10:27 ص بتوقيت مسقط

ظهور عين الإعصار "فايو"..وبداية تأثيره على السواحل الهندية

الرؤية - خاص

ذكرت آخر صور الأقمار الاصطناعية عن بداية تأثر الساحل الهندي الغربي بجدار الإعصار المداري "فايو" وبالتحديد ولاية جوجارات مسببا أمطار غزيرة جدا.

وأيضا ظهور عين الإعصار المداري "فايو" بشكل واضح وهي دلالة على اشتداد قوته في هذه الأثناء .

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