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الرستاق تزّف ٦٥ معرساً.. يوليو المقبل

الخميس 13 يونيو 2019 09:08 ص بتوقيت مسقط

الرستاق تزّف ٦٥ معرساً.. يوليو المقبل

الرستاق ـ طالب المقبالي


عقدت اللجنة المنظمة للعرس الجماعي الثاني بولاية الرستاق اجتماعها التحضيري، وذلك بمقر فريق الرستاق الخيري. وأقرّت لجنة التنمية الاجتماعية بالرستاق برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق موعد العرس الجماعي الثاني والذي تقرر عقده يوم الجمعة بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٩ في الساحة العامة للاحتفالات بالولاية.

وبلغ عدد العرسان المسجلين حتى الآن ٦٥ معرساً مقارنة بـ٥٧ معرساً العام الماضي.

وحول التحضيرات والاستعدادات يقول المهندس هارون بن ناصر العوفي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي أنّه تم شرح آليات تهيئة الساحة وفرشها وكذلك تعاقدات الضيافة وتقديمها، كما تمّت مناقشة برنامج الحفل والتغطيات الإعلامية والترويج للداعمين وتشجيعهم، بالإضافة لطريقة تسجيل المتطوعين وتوزيعهم في المجالات المختلفة بهدف إنجاح الحفل وإنجازه في صورة مميزة تليق بالفرحة المشتركة للولاية بأبنائها العرسان.

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