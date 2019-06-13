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"تقنية المصنعة" تختتم أنشطتها الطلابية وتُكرِّم المجيدين

الخميس 13 يونيو 2019 09:06 ص بتوقيت مسقط

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المصنعة – الرؤية

 

أقيم بمسرح الكلية التقنية بالمصنعة حفل ختام الأنشطة الطلابية تحت رعاية الدكتور عيسى بن سيف التوبي عميد الكلية.

واستهل الحفل بعرض مرئي لأهم الفعاليات التي أقيمت خلال العام الأكاديمي 2018/2019 وأهم الإنجازات التي تمّ تحقيقها على الصعيد المحلي والدولي، واستعرض العرض المرئي حفل العيد الوطني وما تخلله من فعاليات ومناشط متنوعة، وحفل التخرج وما صاحبه من فرحة غامرة للخريجين والأسبوع المسرحي بعروضه المتنوعة وأسبوع الأنشطة الطلابية وما احتواه من ورش ومحاضرات وفعاليات، بعدها قام الأستاذ مظاهر بن عبدالحسن العجمي رئيس قسم الإسكان وأنشطة الطلاب والتخرّج بإلقاء كلمة عبّر فيها عن خالص شكر وتقديره لجميع الطلاب وللكادر الإداري والفني والأكاديمي بالكلية على ما بذلوه من جهد لإنجاح الفعاليات الطلابية خلال العام الأكاديمي، مقدما الشكر من بعد الله لكل من سعى وعمل لإنجاح الأنشطة الطلابية خلال العام الأكاديمي 2018/ 2019م. ولعكاظ الشعرية لجزالة حروفهم  لشعيرة جوالة وجوالات الكلية لتفانيهم وخدماتهم التطوعية ولجماعة الإنشاد وجمعية أصدقاء الضوء ولجماعة الرياضة ومجتمع اللغة الإنجليزية والهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية على عطاءاتهم المثمرة في الجوانب الأكاديمية. كما قدم الشكر أيضا للمجلس الاستشاري الطلابي على جهوده، وروافد وأصدقاء المكتبة على عملهم الدؤوب. وختم كلمته بشكر الدكتور عيسى بن سيف التوبي عميد الكلية الذي ساهم في نجاح الأنشطة الطلابية.

وقالت الطالبة بيان المعمري "إنّه شرف كريم لي بأن أكون من ضمن الطلاب الذين تمّ تكريمهم فهذا يدل على حرص إدارة الكلية والاهتمام الدائم منهم بالأنشطة الطلابية، وهذا حافز كبير لنا لبذل مزيد من العطاء خلال العام الأكاديمي القادم".

بعدها قام راعي الحفل بتكريم الطلاب المجيدين في الأنشطة الطلابية والمشرفين حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم تكريمهم أكثر من 200 طالب وطالبة من جميع الجماعات الطلابية والمجتمعات الأكاديمية.

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