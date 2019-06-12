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"شباب المسرة" تُطلق فعاليات "مركز همم الصيفي" بالظاهرة

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:02 م بتوقيت مسقط

"شباب المسرة" تُطلق فعاليات "مركز همم الصيفي" بالظاهرة

عبري- ناصر العبري

تنطلق يوم الخميس أولى فعاليات مركز همم الصيفي والتي تنظمه مؤسسة شباب المسرة بدعم من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال واللجنة الوطنية للشباب الراعي الفضي.

وبعد نجاح النسختين الأولى والثانية، يعود البرنامج بنسخته الثالثة وبحلة جديدة وهو برنامج يهدف لتعزيز مفهوم العمل الإجتماعي ويعمل على إعادة تأهيل الطلاب من خلال تقويم السلوك والتحصيل العلمي في القراءة والكتابة من خلال ملامسة جوانب الضعف والقوة في شخصياتهم والتعرف على جوانب الخلل في ذواتهم والتي بحاجة إلى إصلاح والتي انعكست على مستواهم الدراسي والسلوكي.

ويتضمن البرنامج العديد من الورش التفاعلية المتخصصة في القراءة والكتابة والتي سيقدمها نخبة من المتحدثين المتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تنظيم ورش لتطوير المهارات الحياتية مع إضافة المتعة والترفيه، وزيارات للقلاع والحصون بولاية عبري وتنمية مواهبهم من خلال الرياضة لمدة 12 يوماً.

ويدير البرنامج مجموعة من الطاقات الشبابية الذين يساهمون في معالجة ضعف القراءة والكتابة للنهوض بالطلاب، واستكشاف مكنونات طاقاتهم.

وقال محمد بن جميل اليعقوبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب المسرة إن المؤسسة تستهدف من خلال مركز همم الصيفي، تنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة، وتقوية الطلاب الذين يعانون من ضعف هذه المهارات. وأعرب اليعقوبي عن أمله في أن يخرج المركز الصيفي بنتائج وآثار إيجابية.

يشار إلى أن مؤسسة شباب المسرة، مؤسسة شبابية طموحة تسعى إلى ابراز طاقات الشباب، ومواهبهم البناءة في المجتمع، من خلال تنظيم برامج وفعاليات مجتمعية تلبي حاجات الشباب وتعزز فيهم الروح الإيجابية.

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