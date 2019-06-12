الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مناقشة آلية تطوير الخدمات الصحيّة وسير عمل المشاريع في ظفار

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

مناقشة آلية تطوير الخدمات الصحيّة وسير عمل المشاريع في ظفار

صلالة - الرؤية

ترأس سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي بمحافظة ظفار وبحضور الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحيّة بمحافظة ظفار وبقيّة أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للخدمات الصحيّة بمحافظة ظفار.

وبدأ الاجتماع بكلمة شكر ترحيبية من قبل سعادة الدكتور الوكيل رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي لكافة الأعضاء ثمّ تمّ استعراض مؤشرات الخدمات الصحيّة بالمحافظة والتعرّف على سيرعمل البرامج الصحية والجوانب الإدارية والمالية والموارد البشرية التي تعمل بالمؤسسات الصحيّة بالمحافظة بالإضافة إلى التعرّف على التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج الصحيّة والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وناقش الاجتماع آليّة تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وسير عمل المشاريع الصحية التي يتم تنفيذها في المحافظة بالإضافة إلى تشغيل وحدة غسيل الكلى بولاية طاقة.

وقام سعادة الدكتور درويش المحاربي بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات الصحية بمحافظة ظفار والاطلاع على سير العمل بها وتمّ الاستماع إلى شرح من قبل المختصين. ورافق سعادته في الزيارة الميدانية الدكتور خالد بن محمد المشيخي المديرالعام للخدمات الصحيّة وعدد من المسؤولين بديوان عام وزارة الصحة وعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة.

يشار إلى أنّ تشكيل لجان التنسيق والمتابعة بالمحافظات جاء بناء على قرار وزاري من معالي وزير الصحة والذي يهدف إلى متابعة الوضع الصحي والخطط الصحية والوقوف على تنفيذ البرامج الصحية بما يحقق أهداف الخطة الخمسية الصحية التاسعة (2015-2020م) في المحافظات والعمل على ضمان تحقيق أقصى مستويات الجودة في الرعاية الصحية ومتابعة خطط التأهب الوبائي والاستجابة الطبية والصحة العامة في حالات الكوارث والأزمات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 نوفمبر 2015

"الخدمات الصحية" بالوسطى تناقش آلية الترشح للدورات التدريبية

المزيد

12 نوفمبر 2017

تحديات تطوير الخدمات الصحية

المزيد

16 مارس 2016

مناقشة آليات تحسين مستوى الخدمات الصحية بالظاهرة

المزيد

31 يناير 2019

مناقشة سير الخدمات الصحية بالسلطنة في الاجتماع الإداري الموسع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رئيس الفحص الفنّي بالمرور: تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي "الأضرار المفاجئة" في الصيف

المحليات - شرطة

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة