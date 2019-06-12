مناقشة آلية تطوير الخدمات الصحيّة وسير عمل المشاريع في ظفار

صلالة - الرؤية

ترأس سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي بمحافظة ظفار وبحضور الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحيّة بمحافظة ظفار وبقيّة أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للخدمات الصحيّة بمحافظة ظفار.

وبدأ الاجتماع بكلمة شكر ترحيبية من قبل سعادة الدكتور الوكيل رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي لكافة الأعضاء ثمّ تمّ استعراض مؤشرات الخدمات الصحيّة بالمحافظة والتعرّف على سيرعمل البرامج الصحية والجوانب الإدارية والمالية والموارد البشرية التي تعمل بالمؤسسات الصحيّة بالمحافظة بالإضافة إلى التعرّف على التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج الصحيّة والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وناقش الاجتماع آليّة تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وسير عمل المشاريع الصحية التي يتم تنفيذها في المحافظة بالإضافة إلى تشغيل وحدة غسيل الكلى بولاية طاقة.

وقام سعادة الدكتور درويش المحاربي بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات الصحية بمحافظة ظفار والاطلاع على سير العمل بها وتمّ الاستماع إلى شرح من قبل المختصين. ورافق سعادته في الزيارة الميدانية الدكتور خالد بن محمد المشيخي المديرالعام للخدمات الصحيّة وعدد من المسؤولين بديوان عام وزارة الصحة وعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة.

يشار إلى أنّ تشكيل لجان التنسيق والمتابعة بالمحافظات جاء بناء على قرار وزاري من معالي وزير الصحة والذي يهدف إلى متابعة الوضع الصحي والخطط الصحية والوقوف على تنفيذ البرامج الصحية بما يحقق أهداف الخطة الخمسية الصحية التاسعة (2015-2020م) في المحافظات والعمل على ضمان تحقيق أقصى مستويات الجودة في الرعاية الصحية ومتابعة خطط التأهب الوبائي والاستجابة الطبية والصحة العامة في حالات الكوارث والأزمات.