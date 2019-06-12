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عروض صيفية حصرية في "كمبينسكي مسقط" للعمانيين والمقيمين

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

عروض صيفية حصرية في "كمبينسكي مسقط" للعمانيين والمقيمين

مسقط – الرؤية

يقدم فندق كمبينسكي مسقط حزمة صيفية حصرية لاكتشاف الهدوء والراحة في قلب مسقط سواء مع العائلة أو الأصدقاء. ويمكن للنزلاء الصغار تفادي الحرارة مع شاطئ مثالي وملاذ للمسبح والترفيه، والاستمتاع بالألعاب غير المحدودة في "ديبيز كلوب هاوس" بأسعار تبدأ من 69 ريالًا عمانيًا، بما في ذلك بوفيه إفطار لشخصين، على أن تخضع الأسعار للضرائب ورسوم الخدمة بنسبة 17٪ لكل غرفة في الليلة، وتكون صالحة للإقامة حتى 30 سبتمبر 2019.

وللمقيمين الذين يبحثون عن ملاذ صيفي، الاختيار بين "غرفة مع فطور" أو "نصف إقامة". ويبدأ سعر الغرفة مع الفطور من 69 ريالًا عمانيًا، بما في ذلك بوفيه إفطار لشخصين في مطعم "ذا كيتشن" التفاعلي طوال اليوم، بينما يبدأ سعر خيار "نصف الإقامة" من 89 ريالًا عمانيًا، مع إضافة خيار الغداء أو العشاء في مطعم "ذا كيتشن. وللاستفادة من العرض الخاص، يمكن للمقيمين استخدام الرمز الترويجي GCC عند الحجز بواسطة الموقع الإلكتروني. ويسري العرض على المواطنين والمقيمين الأجانب الذين يحملون بطاقة إقامة سارية في السلطنة، والتي يجب تقديمها عند تسجيل الوصول.

 

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