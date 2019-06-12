الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
47 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو والصور .. الكشف عن محفظة النقود المُرعبة

الأربعاء 12 يونيو 2019 04:20 م بتوقيت مسقط

index
index
index 2

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

قرر فنان هاوٍ من اليابان تجسيد العبارة الشائعة "ضع اموالك حيث يكون فمك"، عن طريق ابتكار محفظة نقود واقعية للغاية على شكل فم بشري.

المحفظة المبتكرة عبارة عن محفظة نقود معدنية بها لحية صغيرة وشفاه وردية ناعمة وحتى الأسنان واللثة. فهي على شكل النصف السفلي من وجه الرجل ولكنه يفتح مثل الفم البشري وبه أسنان ولثة وردية.

كشف الفنان الياباني والذي يدعى "دوو" عن ابتكاره عبر مقطع فيديو صغير على تويتر وسرعان ما انتشر المقطع كالنار في الهشيم وحقق أكثر من 12 مليون مشاهدة.

وحاول الموقع الشهير SAYS.com التواصل مع الفنان الياباني لكن لم يستطع ان يعرف منه الكثير من المعلومات، فقد كشف فقط أنه عمل على المشروع لمدة شهرين وعندما سئل عن المواد المستخدمة وطريقة التصنيع وكان رده " أن هذا الأمر سرا". وعندما سئل أيضا عن السعر قال أنه ليس لديه خطط لتسويقه في الوقت الحالي.

المثير للاهتمام أنها ليست المرة الأولى لدوو، فقد قام من قبل بابتكار طابع على هيئة إصبع بشري واقعي ومثير للدهشة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 سبتمبر 2018

بالفيديو والصور.. الكشف عن القميص الجديد لبرشلونة

المزيد

30 أبريل 2019

بالفيديو والصور .. الكشف عن أفخم سيارة فان من لكزس

المزيد

03 مارس 2019

الكشف عن حقيقة "لعبة مومو" المرعبة

المزيد

27 يونيو 2015

بالفيديو والصور.. الكشف عن "الداعشي" منفذ تفجير مسجد الصادق بالكويت

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

وساطة يابانية بين إيران وأمريكا لأول مرة منذ 41 عامًا

دولي - أخبار

بلدية صحار تصدر 1473 إباحة بناء في 2018 مع تسارع الحركة العمرانية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة