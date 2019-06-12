بالفيديو والصور .. الكشف عن محفظة النقود المُرعبة

ترجمة- رنا عبد الحكيم

قرر فنان هاوٍ من اليابان تجسيد العبارة الشائعة "ضع اموالك حيث يكون فمك"، عن طريق ابتكار محفظة نقود واقعية للغاية على شكل فم بشري.

المحفظة المبتكرة عبارة عن محفظة نقود معدنية بها لحية صغيرة وشفاه وردية ناعمة وحتى الأسنان واللثة. فهي على شكل النصف السفلي من وجه الرجل ولكنه يفتح مثل الفم البشري وبه أسنان ولثة وردية.

كشف الفنان الياباني والذي يدعى "دوو" عن ابتكاره عبر مقطع فيديو صغير على تويتر وسرعان ما انتشر المقطع كالنار في الهشيم وحقق أكثر من 12 مليون مشاهدة.

وحاول الموقع الشهير SAYS.com التواصل مع الفنان الياباني لكن لم يستطع ان يعرف منه الكثير من المعلومات، فقد كشف فقط أنه عمل على المشروع لمدة شهرين وعندما سئل عن المواد المستخدمة وطريقة التصنيع وكان رده " أن هذا الأمر سرا". وعندما سئل أيضا عن السعر قال أنه ليس لديه خطط لتسويقه في الوقت الحالي.

المثير للاهتمام أنها ليست المرة الأولى لدوو، فقد قام من قبل بابتكار طابع على هيئة إصبع بشري واقعي ومثير للدهشة.