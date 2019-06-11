التاريخ يمنح إسبانيا الفوز مجددا على السويد.. ورومانيا تهز شباك مالطا بتصفيات "يورو 2020"

مدريد - رويترز

حققت إسبانيا فوزها الرابع في أربع مباريات لتتصدر مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعدما تغلبت على السويد 3- صفر عقب تفوقها على الفريق الزائر في الشوط الثاني بهدفين من ركلتي جزاء وهدف متأخر من ميكل أويارزابال.

وسجل القائد سيرجيو راموس هدفه السابع في ثماني مباريات دولية ليمنح المنتخب الإسباني التقدم في الدقيقة 64 كما هز ألفارو موراتا الشباك من ركلة جزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة 85 .

وأكمل أويارزابال الثلاثية باستاد سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد قبل دقيقتين على النهاية بعد أن شارك كبديل ليخوض مباراته الدولية الأولى .

ورفع الانتصار رصيد إسبانيا إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السادسة بعد أربع مباريات، وتحتل السويد المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع رومانيا التي سحقت مالطا 4- صفر خارج الديار .

وغاب لويس إنريكي مدرب إسبانيا للمباراة الثالثة على التوالي لأسباب شخصية لكن المنتخب الإسباني بدا مسيطرا دائما رغم عدم تشكيل خطورة حقيقية حتى قدم أويارزابال لمحته الرائعة.

وقال راموس الذي أهدى الانتصار والفوز 4-1 على جزر الفارو للمدرب لويس إنريكي "واجهنا صعوبات في البداية لكن في الشوط الثاني حاولنا اختراق دفاعهم بشكل أكبر وقطعنا خطوة أخرى نحو التأهل لبطولة أوروبا. وأضاف "هذا موقف غير عادي لكننا حققنا الفوز على الأقل من أجل المدرب. كان من المهم للغاية الحصول على النقاط الست وأتمنى أن يعود كل شيء لطبيعته بعد العطلة ونستطيع جميعا بدء الرحلة مرة أخرى معا".

وسيطرت رومانيا على مباراتها ضد مالطا مبكرا بهدفين من جورجي بوشكاش وهدف من ألكسندر كيبتشيو الذي طُرد في الدقائق الأخيرة قبل أن يختتم دينيس مان الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتملك النرويج خمس نقاط في المركز الرابع بعد فوزها 2- صفر خارج ملعبها على جزر الفارو التي تتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.