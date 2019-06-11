الخنبشي لـ"الرؤية": نقدر طموحات جماهير "عنابي الجبل".. والموسم المقبل أقوى فنيا

الرؤية - أحمد السلماني

أكد علي الخنبشي مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الرستاق أن الاستقرار والتخطيط السليم لإدارة النادي وطموحاتها، من أبرز العوامل التي شجعته على تجديد عقده مع "عنابي الجبل"، وذلك بعدما قدم موسما استثنائيا بتحقيقه للمركز الخامس في سلم ترتيب جدول دوري عمانتل، فيما لم يسجل الفريق سوى خسارة واحدة أمام السويق بثنائية، بينما حقق 7 انتصارات و5 تعادلات.

وقال الخنبشي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن المناخ العام بنادي الرستاق مناسب وجيد، والبيئة محفزة على العمل، كما إن للاستقرار المالي النسبي والإداري دور في تهيئة المناخ للفريق من أجل أن تتحقق هذه النتيجة اللافتة والتي تعد استثنائية، إذا ما علمنا أن النادي ولأول مرة في تاريخه يصل لهذا الترتيب ويقدم هكذا عروض. وقد أثنى بالفعل عدد من المحللين والمتابعين على الفريق ووصفه بأنه الأفضل في الدور الثاني بالدوري. وأشار الخنبشي إلى أن ذلك الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تكاملية العمل الإداري والفني وعطاء اللاعبين والدعم الجماهيري الكبير للفريق.

وعن طموحات الفريق في الموسم المقبل، قال: "أتمنى وأشدد على هذا الكلام بأننا يجب أن نكون واقعيين حيث إن الأفكار ووجهات النظر بيني وبين إدارة النادي متقاربة جدا من حيث ضرورة النظر إلى الموضوع نظرة واقعية، لكن هناك حاجة إلى توفير الأموال، وإدارة النادي ووفق منهجيتها والتي أحترمها كثيرا لا تريد أن تدخل في أتون مديونيات جراء التعاقدات غير المسؤولة مع أسماء ذات شهرة وكبيرة تكلف خزينة النادي الكثير من الأموال، هذا غير المصاريف الأخرى؛ إذ إن كرة القدم تستنزف الكثير من الأموال وبالتالي فإنّ قائمة لاعبينا في الموسم المقبل ستكون معقولة ووفق الاحتياج والإمكانيات المتاحة.. وشخصياً أتفق مع توجه الإدارة".

وأضاف الخنبشي أنه سيبذل أقصى ما يستطيع من أجل الظهور بمظهر مشرف وتنافسي بالدوري، واعدا الجماهير الوفية بأن يسعى لإرضائها، مؤكدا على ضرورة أن يدرك الجمهور ومحبي النادي وكافة متابعي الدوري أن دوري الموسم المقبل سيختلف وسيكون فنيًا أقوى بحكم عدم وجود فترة توقفات. وأشار إلى أن الموسم المنصرم شابه الكثير من الإخفاقات من حيث التوقف الطويل، وهو ما أثر على الأندية وربما بشكل طفيف لدينا حيث إننا تعاملنا مع التوقف بشيء من العقلانية وواصلنا العمل مع حضور إداري وبتركيز عالٍ تمكنا من خلاله تطوير مستوانا والحمدلله على توفيقه أولاً وأخيرا.

وتحدث الخنبشي عن قائمة الفريق القادمة، وقال "لدي بعض التحفظ على عدد من الأسماء، وبحثت الأمر مع مجلس إدارة النادي، وهناك أسماء جيدة مرشحة سيتم المفاضلة بينها لاختيار الأفضل وبما يتناسب وإمكانيات النادي المالية دون إفراط أو تفريط. وحث الخنبشي الجماهير على أن يكون سقف طموحاتها "معقولا جدا"، مشيرا إلى أن الجهاز الفني عمل على تطوير مستوى اللاعبين فنياً من أجل تقديم أفضل ما لديهم من إمكانيات. وضرب مثالاً بأحمد الغافري وإشهاد عبيد، الذين قدموا أداءً مميزا لأنهم آمنوا بفكر المدرب ومساعده والتزموا بالمطلوب منهم.

وقال في هذا السياق إنه تمت مناقشة الخطوط العريضة لخطة الموسم مع الإدارة، وأنه بنهاية هذا الأسبوع سيرفع الخطة لمجلس الإدارة للاعتماد، إضافة إلى تسليم تقرير فني وافٍ عن مشاركة الفريق في دوري عمانتل يتضمن تفاصيل دقيقة من وجهة نظر فنية وتحليلية، وذلك بهدف تفادي السلبيات التي واجهت الفريق الموسم المنصرم، علاوة على المطالبة ببعض الأمور الإدارية البسيطة التي تمثل عناصر أساسية للمنافسة.

واختتم الخنبشي تصريحاته قائلاً: "أشكر لمجلس الإدارة والجماهير الثقة الكبيرة التي منحها لنا والتي تحملنا المزيد من المسؤولية لتقديم عطاءات أفضل ولقد لمست ذلك التفاعل الجميل من الجمهور الوفي وهو ما حفزني للتجديد وإن شاء الله نظهر بثوب أكثر إشراقا الموسم المقبل".