الثلاثاء, 11 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

وساطة يابانية بين إيران وأمريكا لأول مرة منذ 41 عامًا

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:53 م بتوقيت مسقط

وساطة يابانية بين إيران وأمريكا لأول مرة منذ 41 عامًا

طوكيو - رويترز

يجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأسبوع الجاري مع آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني خلال زيارة لإيران تهدف إلى تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران، في خطوة وصفها خبراء بأنّها جسورة من قبل زعيم ياباني.

وتزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بعد مرور عام على انسحاب واشنطن من اتفاق بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

وزيارة آبي المقررة من اليوم وحتى الجمعة، هي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران منذ 41 عاما، رغم علاقات الصداقة التي تربط البلدين والاحتفال هذا العام بمرور 90 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وسيقابل آبي روحاني اليوم وسيستقبله خامنئي في اليوم التالي قبل أن يغادر طهران.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الذي أعلن عن الزيارة "وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط نعتزم تشجيع إيران، وهي قوة إقليمية، على المضي قدما لتخفيف التوترات في اجتماعات كبار الزعماء".

وصرح سوجا خلال مؤتمر صحفي بأن آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث الملف الإيراني.  ورحب ترامب خلال زيارة لليابان استمرت أربعة أيام الشهر الماضي بمساعدة آبي في التعامل مع إيران بعد أن قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الزعيم الياباني يفكر في زيارة طهران.

وقال خبراء دبلوماسيون إن آبي في وضع فريد نظرا لعلاقاته الوثيقة مع ترامب وعلاقات طوكيو الودية مع إيران.  وقال توشيهيرو ناكاياما الباحث في الشأن الياباني في مركز ويلسون في واشنطن "آبي يسعى للعب دور الوساطة وتخفيف التوتر... إنّها خطوة جريئة أعتقد أنها تنبع من الثقة في علاقاته الشخصية مع ترامب".

وقال الخبراء إن أقصى ما يمكن لآبي تحقيقه هو إقناع إيران والولايات المتحدة باستئناف المحادثات المباشرة مشيرين إلى أن الجانبين كليهما ربما يسعيان للخروج من المواجهة بطريقة تحفظ ماء الوجه.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أبريل 2015

في مسقط ولوزان: تفوقت وساطة عُمان وانتصرت إيران

المزيد

22 أكتوبر 2015

خامنئي يعطي موافقة مشروطة على اتفاق"نووي إيران"..وأمريكا تناقش تجربة إيران الصاروخية

المزيد

08 سبتمبر 2015

غارة بريطانية لأول مرة في سوريا..وأمريكا"تعرقل" الطائرات الروسية فوق اليونان

المزيد

09 أكتوبر 2017

لأول مرة منذ 27 عاما .. مصر تتأهل لكأس العالم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وساطة يابانية بين إيران وأمريكا لأول مرة منذ 41 عامًا

دولي - أخبار

بلدية صحار تصدر 1473 إباحة بناء في 2018 مع تسارع الحركة العمرانية

المحليات - أخبار

مجلس التعليم يوثق منجزات مسيرة التعليم بالسلطنة في كتاب جديد

المحليات - تعليم

"المالية" توضح آلية تحصيل الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

الباعة المتجولون يثمنون قرار "التجارة والصناعة" بحصر المهنة للمواطنين فقط

الاقتصاد - محلي

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة