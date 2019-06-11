الثلاثاء, 11 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

الوزارة تؤكد الحرص على دراسة ومتابعة جميع المعاملات

"الإسكان": 66 ألف معاملة بريدية .. و41 ألف مكالمة هاتفية إلى "خدمة المراجعين"

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:51 م بتوقيت مسقط

"الإسكان": 66 ألف معاملة بريدية .. و41 ألف مكالمة هاتفية إلى "خدمة المراجعين"

 

مسقط - الرؤية

قال زايد بن خليفة بن حمير الكندي مدير دائرة خدمة المراجعين التابعة مباشرة لوزير الإسكان إن الدائرة تلقت وتابعت سير ما يزيد عن 65986 معاملة بريدية للمراجعين وُجهت الى الجهات المعنية بالوزارة ومديرياتها ودوائرها بالمحافظات، وتلقت أكثر من 41244 مكالمة هاتفية خلال العام الماضي 2018.

وأضاف أن هناك أكثر من 32150 معاملة بريدية من بين إجمالي المعاملات وجهت إلى مديريات ودوائر الإسكان بديوان عام الوزارة وأكثر من 33836 معاملة بريدية الى المديريات ودوائر الإسكان في المحافظات، مشيرا إلى أن هذه المعاملات التي ترد إلى الدائرة شملت مختلف انواع الطلبات التي تدخل في نطاق إختصاصات الوزارة.

وأشار الكندي إلى أن جميع المعاملات الواردة إلى الدائرة تلقى كل الاهتمام المطلوب من حيث الدراسة والبحث عن الخلفيات المرتبطة بها ومخاطبة الجهات المعنية بالطلب وذلك بالتنسيق مع مديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات والمتابعة المباشرة عن سير المعاملات كما أن هناك بعض المعاملات المرتبطة ببعض الإجراءات التي تستغرق وقتا أطول حيث يستدعي الأمر زيارة المواقع ومعرفة الرأي القانوني حيالها أو ارتباطها بأكثر من جهة ويتم إحاطة المواطن بهذه الإجراءات عند مراجعته الدائرة مؤكدا بأن جميع المعاملات الواردة تجد من المختصين بالدائرة كل عناية ومتابعة حتى الوصول إلى الرأي النهائي.

وأوضح الكندي أن دائرة خدمة المراجعين تختص باستقبال المراجعين واستلام ودراسة طلباتهم التي يودون عرضها على معالي الشيخ الوزير ودراسة المواضيع المحالة من المديريات والدوائر في المحافظات ليتم دراستها مع جهات الاختصاص في الوزارة ومن ثم الرد عليها إلى جانب مشاركة الدائرة في بعض اللجان التي تتعلق بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات طلباتهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أبريل 2015

"خدمة المراجعين" بـ"الإسكان" تتابع 47 ألف معاملة بريدية و27 ألف مكالمة خلال 2014

المزيد

03 فبراير 2016

أغلى مكالمة هاتفية

المزيد

03 ديسمبر 2016

مكالمة هاتفية لترامب تثير غضب الصين

المزيد

19 يونيو 2017

الدون يصدم زيدان فى مكالمة هاتفية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وساطة يابانية بين إيران وأمريكا لأول مرة منذ 41 عامًا

دولي - أخبار

بلدية صحار تصدر 1473 إباحة بناء في 2018 مع تسارع الحركة العمرانية

المحليات - أخبار

مجلس التعليم يوثق منجزات مسيرة التعليم بالسلطنة في كتاب جديد

المحليات - تعليم

"المالية" توضح آلية تحصيل الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

الباعة المتجولون يثمنون قرار "التجارة والصناعة" بحصر المهنة للمواطنين فقط

الاقتصاد - محلي

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة