"الإسكان": 66 ألف معاملة بريدية .. و41 ألف مكالمة هاتفية إلى "خدمة المراجعين"

مسقط - الرؤية

قال زايد بن خليفة بن حمير الكندي مدير دائرة خدمة المراجعين التابعة مباشرة لوزير الإسكان إن الدائرة تلقت وتابعت سير ما يزيد عن 65986 معاملة بريدية للمراجعين وُجهت الى الجهات المعنية بالوزارة ومديرياتها ودوائرها بالمحافظات، وتلقت أكثر من 41244 مكالمة هاتفية خلال العام الماضي 2018.

وأضاف أن هناك أكثر من 32150 معاملة بريدية من بين إجمالي المعاملات وجهت إلى مديريات ودوائر الإسكان بديوان عام الوزارة وأكثر من 33836 معاملة بريدية الى المديريات ودوائر الإسكان في المحافظات، مشيرا إلى أن هذه المعاملات التي ترد إلى الدائرة شملت مختلف انواع الطلبات التي تدخل في نطاق إختصاصات الوزارة.

وأشار الكندي إلى أن جميع المعاملات الواردة إلى الدائرة تلقى كل الاهتمام المطلوب من حيث الدراسة والبحث عن الخلفيات المرتبطة بها ومخاطبة الجهات المعنية بالطلب وذلك بالتنسيق مع مديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات والمتابعة المباشرة عن سير المعاملات كما أن هناك بعض المعاملات المرتبطة ببعض الإجراءات التي تستغرق وقتا أطول حيث يستدعي الأمر زيارة المواقع ومعرفة الرأي القانوني حيالها أو ارتباطها بأكثر من جهة ويتم إحاطة المواطن بهذه الإجراءات عند مراجعته الدائرة مؤكدا بأن جميع المعاملات الواردة تجد من المختصين بالدائرة كل عناية ومتابعة حتى الوصول إلى الرأي النهائي.

وأوضح الكندي أن دائرة خدمة المراجعين تختص باستقبال المراجعين واستلام ودراسة طلباتهم التي يودون عرضها على معالي الشيخ الوزير ودراسة المواضيع المحالة من المديريات والدوائر في المحافظات ليتم دراستها مع جهات الاختصاص في الوزارة ومن ثم الرد عليها إلى جانب مشاركة الدائرة في بعض اللجان التي تتعلق بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات طلباتهم.