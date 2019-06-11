بدء استقبال الترشيحات لمؤتمر وجوائز"NTI TechPro"

مسقط – الرؤية

يجمع مؤتمر وجوائز NTI TechPro أصحاب العقول الفنية والشركات الرائدة، وسيسلط الضوء للتعرف على جهود الأفراد الذين يمثلون أعلى المعايير والمبادئ لأداء وظائفهم في الصناعة. ويقام المؤتمر في سبتمبر 2019، وهو مفتوح لجميع القطاعات الرئيسية في السلطنة. وسيستضيف المؤتمر متحدثين بارزين، وسيقدم جلسات تفاعلية معمقة بشأن أحدث اتجاهات الصناعة. وبدأ استقبال الترشيحات لهذه الجوائز بدءا من يونيو الجاري.

وسيجري تقديم الجوائز ضمن فئتين رئيسيتين –الأولى لحملة شهادة الدبلوم في التخصصات (الميكانيكية، الكهربائية، الأجهزة والمعدات، المختبرات الكيميائية، المشغلين، تقنية المعلومات، الصحة والسلامة والبيئة) من هم تحت التدريب أو يمتلكون حد أقصى 5 سنوات من الخبرة في العمل، وستكون الفئة الثانية للجائزة لأصحاب التخصصات في المجالات (الميكانيكية، والكهربائية، والأجهزة والمعدات، والمختبرات الكيميائية، والمشغلين) الذين لا يمتلكون مؤهلا دراسيا وهم تحت التدريب أو مؤهلين مهنيا بحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات من الخبرة في العمل.

وقال لورانس ألفا، الرئيس التنفيذي لمعهد التدريب الوطني NTI: نؤمن بأنَّ هناك مواهب تقنية تستحق أن تمنح منصة مناسبة لعرض مهاراتهم. وتم التخطيط لهذا الحدث الهام ليكون بمثابة المنصة المناسبة لعرض المواهب العمانية في السلطنة. كما سيوفر لهم الفرصة للالتقاء والتواصل والحصول على آراء قيمة من مجموعة من الخبراء في الصناعة بما في ذلك المديرون التنفيذيون والرؤساء التنفيذيون في الشركات، وغيرهم من كبار المسؤولين من عدة مجموعات تجارية رائدة. وتم الترويج لمؤتمر وجوائز NTI TechPro بهدف تعزيز المواهب المتواجدة في الساحة المحلية والاستفادة منها في مختلف الأعمال التقنية.

وأضاف ألفا: يحرص معهد التدريب الوطني NTI على المساهمة الإيجابية في القيمة المحلية المضافة. وتماشياً مع ذلك، فإن مؤتمر وجوائز NTI TechPro ما يزال يعتبر مبادرة تثري رأس المال البشري وتنمي المواهب العمانية الشابة، وهذا جزء من التزام المعهد فيما يتعلق بالقيمة المحلية المضافة.

ويأتي المؤتمر تحت شعار "تأهيل قوى عاملة ماهرة، لمستقبل أكثر استدامة"، ويستهدف بشكل خاص أصحاب المهن الفنية، وسيدعم توجه السلطنة نحو تطوير قوى عاملة ذات كفاءات تقنية وماهرة، إلى جانب توفير مزيد من الدعم لخارطة طريق القيمة المحلية المضافة في السلطنة، وتشجيع العمانيين على شغل الوظائف التي تسهم في بناء خبراتهم الفنية.