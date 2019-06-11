أنشطة تعليمية وثقافية لطلاب "عمان للسياحة" في أوروبا

مسقط - الرؤية

تقدّم كلية عمان للسياحة فرصة جديدة لطلابها لتوسيع مداركهم من خلال برنامج التبادل الثقافي لمنتسبي نادي «نوبل عُمان»، شبكة العمل التطوعي والتبادل الثقافي في الكلية، ضمن التزامها بتوفير الخبرات المختلفة للطلاب خلال دراستهم الأكاديمية.

ومنذ انطلاقه في 2014، لعب نادي نوبل – وهو مبادرة طلابية – دورا هاما في تمكين الطلاب الشباب من تعزيز تحصيلهم العلمي من خلال المشاركة في أنشطة إضافية خارج المنهج التعليمي، حيث قام منتسبو نادي نوبل بالتطوّع داخل السلطنة وخارجها وساهموا في مساعدة المجتمع في معظم أنحاء آسيا مثل كوريا الجنوبية وسريلانكا وإندونيسيا وتايلاندا وماليزيا والفلبين. وسعيا منهم إلى توسيع وتنويع مجالات التعلم والتواصل مع نظرائهم الطلاب، يقوم أعضاء نادي "نوبل عمان" هذا العام بالسفر إلى أوروبا وتبدأ رحلتهم في ملتقى قارتي آسيا وأوروبا، مدينة إسطنبول، تركيا.

ويشارك الطلاب خلال الرحلة في أنشطة تعليمية وثقافية مختلفة، إضافة إلى ورش عمل تناقش موضوع "أهمية الفن وتأثيره على المعالم السياحية"، وجولة في أحد أهم المعالم العالمية ميت جلوبال تكنولوجي بارك. كما سيحضر الطلاب ورشات عمل للتعرف على تقنيات صناعة الورق الرخامي والرسم على الورق بأشكال الرخام، وجلسة نقشية مع مجموعة متعددة الثقافات في جامعة "بهتشة شهير" التركية الرائدة. وستتخلل الرحلة زيارة ميدانية لشركة متخصصة في تنظيم الجولات السياحية بهدف الوقوف على أسرار الإدارة الناجحة للعمليات واكتساب المهارات المطلوبة لإدارة مشروع عمل مماثل.

وقال الدكتور دون أنطون، منسق الأنشطة الأكاديمية "إن نادي "نوبل عُمان" هو شبكة العمل التطوعي والتبادل الثقافي الوحيدة التابعة لكلية في السلطنة، ويحظى النادي بدعم وتأييد فريق الإدارة وعلى رأسه الدكتور عبدالكريم المغيري، عميد كلية عمان للسياحة. وتتميّز كلية عمان للسياحة بأنها مبنية على أساس توفير حلول تعليمية مثالية للطلاب ونفخر بنجاحنا في غرس ثقافة التطوع بين طلابنا. وستقدم الرحلة لطلابنا، مثل سابقاتها، إمكانية تعزيز فرص التعلم المستمر مدى الحياة، بينما يستمر نادي "نوبل عمان" في تقديم منصة للمبادرات الثقافية والبيئية، إضافة إلى توفير الدعم المستمر لأنشطة التبادل الثقافي والتعليمي فيما يلعب دورا محوريا في استضافة وتنظيم معسكرات العمل للتبادل والتعاون. وأكد د. أنطون التزام نادي "نوبل عمان" بإشراك قدامى خريجي كلية عمان للسياحة في برامجه المقامة داخل الكلية وخارجها.