40 ساردًا صغيرًا ببرنامج "حكواتي الأطفال" بولاية عبري

عبري - ناصر العبري

نظمت مبادرة Super Kids التابعة لحاضنة المبادرات الشبابية بمركز صدى الشباب، برنامج "حكواتي الأطفال"، وذلك في الفترة من 18 وحتى 27 من مايو المنصرم.

ويهدف البرنامج الذي استضافته بلدة المحيول بولاية عبري إلى غرس القيم الحميدة لدى الأطفال، وترغيبهم في المطالعة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في القراءة وفي التواصل والتفاعل، وتنمية مواهبهم كرواية القصص، وكتابتها.

واستهدف البرنامج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7و10سنوات، وبلغ عدد المشاركين 82 طفلا من خمس قرى مختلفة من ولاية عبري، بلدة المحيول، وظاهر الفوارس، ومجزي، وخدل، والعارض..

وقد تضمن البرنامج عددا من القيم كالأمانة، والإيثار، والصدق، والتسامح، حيث يتم سرد قصص حول هذه القيمة، كما تتضمن الحلقة مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تتنوع بين الفردية والجماعية.

وخرّج البرنامج مجموعة من المبدعين في سرد القصص بلغ عددهم 40 طفلا، وأثمر عن 26 قصة قصيرة تم تأليفها من قبل الأطفال المشاركين.