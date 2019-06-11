الثلاثاء, 11 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"البلديات" تنفذ برنامجًا تدريبيا حول حل المشكلات

الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

"البلديات" تنفذ برنامجًا تدريبيا حول حل المشكلات

 

مسقط - الرؤية

تنفذ وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 11- 13 يونيو الجاري البرنامج التدريبي "الجوانب القانونية للمشكلات العملية"، ويقدمه الدكتور صلاح سالم جودة مستشار الوزير للشؤون القانونية، ويشارك في البرنامج 30 موظفا من مختلف التقسيمات التنظيمية ذات الصلة.

ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور أبرزها التعريف بالعقود الإدارية بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، إضافة إلى أساليب ومراحل إبرام وتوقيع العقود الإدارية، إلى جانب المخالفات والقضايا ذات الصلة بأعمال وأنشطة الوزارة من خلال ضبط المخالفات ومحاضر الضبط والقرارات المتعلقة بالإنابة بأنواعها الفورية والعادية وإجراءاتها، كذلك الجوانب المتعلقة بالشؤون الوظيفية كواجبات وحقوق الموظف وغيرها.

يشار إلى أنّ تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار انتهاج وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه سياسة التعليم والتدريب المستمر لمنتسبي الوزارة والرامية لتطوير قدراتهم بما يكفل صقل مهاراتهم والتي بدورها تساهم في الارتقاء بالخدمات البلدية والمائية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أبريل 2015

"البلديات الإقليمية" تنفذ برنامجا تدريبيا حول "طرق الاتصالات الحديثة"

المزيد

20 ديسمبر 2015

"البلديات" تنفذ برنامجا تدريبيا لفنيي المباني بالوسطى

المزيد

29 أكتوبر 2017

"البلديات" تنفذ برنامجا تدريبيا في قياس مؤشرات الأداء

المزيد

24 نوفمبر 2015

"حماية المستهلك" تنظم برنامجا تدريبيا حول "حل المشكلات واتخاذ القرار"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الباعة المتجولون يثمنون قرار "التجارة والصناعة" بحصر المهنة للمواطنين فقط

الاقتصاد - محلي

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

آخر مستجدات العاصفة المدارية "فايو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

خالد الزبير: "إنجاز عمان" تستهدف تمكين الشباب من صناعة المستقبل

الاقتصاد - محلي

"البلديات الإقليمية": 24000 ذبيحة في المسالخ بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك

المحليات - أخبار

إقبال واسع على الوجهات السياحية خلال إجازة عيد الفطر.. وتنوع الفعاليات الترفيهية والتراثية يحفز السياحة المحلية

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة