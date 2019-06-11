"البلديات" تنفذ برنامجًا تدريبيا حول حل المشكلات

مسقط - الرؤية

تنفذ وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 11- 13 يونيو الجاري البرنامج التدريبي "الجوانب القانونية للمشكلات العملية"، ويقدمه الدكتور صلاح سالم جودة مستشار الوزير للشؤون القانونية، ويشارك في البرنامج 30 موظفا من مختلف التقسيمات التنظيمية ذات الصلة.

ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور أبرزها التعريف بالعقود الإدارية بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، إضافة إلى أساليب ومراحل إبرام وتوقيع العقود الإدارية، إلى جانب المخالفات والقضايا ذات الصلة بأعمال وأنشطة الوزارة من خلال ضبط المخالفات ومحاضر الضبط والقرارات المتعلقة بالإنابة بأنواعها الفورية والعادية وإجراءاتها، كذلك الجوانب المتعلقة بالشؤون الوظيفية كواجبات وحقوق الموظف وغيرها.

يشار إلى أنّ تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار انتهاج وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه سياسة التعليم والتدريب المستمر لمنتسبي الوزارة والرامية لتطوير قدراتهم بما يكفل صقل مهاراتهم والتي بدورها تساهم في الارتقاء بالخدمات البلدية والمائية.