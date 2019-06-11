بالفيديو والصور.. مياه وردية صالحة للشرب!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

استيقظ مئات الأشخاص في كول جروف بأوهايو مؤخرا على مياه وردية تتدفق عبر صنابير المياه. وبينما شعر الكثيرون بالقلق، أكدت السلطات للجميع أن المياه آمنة للشرب ولكن يمكن أن تلوث الغسيل.

فبعد تلقي العشرات من المكالمات من المواطنين المذعورين، أصدرت السلطات المحلية بيانا للاعتذار عن الموقف واتضح أن تلوين المياه غير المعتاد كان نتيجة عطل في المضخة في محطة معالجة المياه مما أدى إلى إطلاق برمنجنات الصوديوم في خزان التوزيع. كما أكدوا للمواطنين أن المياه آمنة للشرب، حيث أظهرت العينات المختبرية ان مستويات برمنجنات الصوديوم كانت أقل من المبادئ التوجيهية للمخاطر الصحية وفقا لوكالة حماية البيئة.

في المعتاد يتم استخدام حوالي سبعة أرطال فقط من برمنجنات الصوديوم يوميا، ولكن ذهب أكثر من 100 رطل منه إلى نظام توزيع المياه في فترة زمنية قصيرة مما تسبب في تحول المياه إلى اللون الوردي.

يستخدم برمنجنات الصوديوم لإزالة الحديد والمنجنيز من الماء. عن طريق أكسدة هذه المواد فهي تحولها إلى جزئيات أكبر لتستطيع مرشحات المياه احتجازها قبل إرسال المياه عبر خطوط الأنابيب.

قامت محطة معالجة المياه بمسح شبكة المياه عدة مرات بعد ذلك ولكنهم أقروا انه لازال هناك أثار للمياه الوردية تمر عبر الأنابيب، ونصحوا السكان بترك المياه جارية حتى يستقبلون المياه المعتادة.

على الرغم من تأكيدات المسؤولين بأن المياه الوردية آمنة للشرب وصالحة للاستهلاك، قال معظم السكان إنهم يفضلون التمسك بزجاجة المياه حتى يعود كل شيء لطبيعته.