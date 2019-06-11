هشام البوسعيدي يتوّج بلقب البطولة الدولية للكاراتيه

إيسين- العمانية

توج هشام بن محمد البوسعيدي بلقب البطولة الدولية للكاراتيه 2019 كأس هياشي التي أقيمت بمدينة إيسين الألمانية بمشاركة ٢٨٧يمثلون ١٢ دولة من مختلف دول العالم.

البوسعيدي ذو الـ11 عامًا شارك في الفئة العمرية دون الـ١٢عامًا في فئة الكاتا، وبعد ٤ جولات قوية نجح البوسعيدي في الحصول على المركز الأول في الكاتا الفردي.

وأبهر البوسعيدي الجمهور الألماني بالمستوى العالي الذي قدّمه في البطولة، كما شارك في منافسات فئة الكوميتيه دون الـ12 عامًا وتحت ٣٢ كيلو غرامًا، وتمكّن أيضًا من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية.