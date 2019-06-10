خالد الزبير: "إنجاز عمان" تستهدف تمكين الشباب من صناعة المستقبل

◄ تتويج "محيا" و"كاوتش" بجائزة أفضل شركة طلابية في ختام برنامج ومسابقة "إنجاز عمان"

◄ تمثلان السلطنة في مسابقة إنجاز العرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرؤية - مريم البادية

اختتمت أمس فعاليات برنامج ومسابقة الشركة التابع لمؤسسة إنجاز عُمان، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات، وذلك بتتويج شركة "محيا" بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2019 من فئة الكليات والجامعات، وشركة "كاوتش" من فئة المدارس، واللتان ستمثلان السلطنة في مسابقة إنجاز العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأهل للمسابقة النهائية التي شهدت منافسة قوية 15 شركة طلابية من أصل 93 من مختلف الجامعات والكليات في السلطنة. وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وطلبة الجامعات والكليات والمهتمين بمجال ريادة الأعمال.

وأكد خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز عمان أن الغاية الأسمى للمؤسسة تمكين الشباب من صناعة المستقبل، انطلاقًا من اهتمام هذا الوطن العزيز قيادة وحكومة بتأهيل الشباب وتبني مواهبهم، والعناية بطموحاتهم وتطلعاتهم ليكونوا بمثابة صمام الأمان لمستقبلنا فاعلين ومساهمين في تنمية هذا الوطن العزيز وتحقيق رفاهية العيش الكريم. وقال الزبير إنَّ الإحصائيات والمؤشرات تؤكد أهمية مضاعفة الجهد والعطاء، وازدياد حجم المسؤولية لدينا في إنجاز عمان لنكون رافدا وذراعا تنمويا في بناء الإنسان العماني وتنمية معارفه اقتصاديا واجتماعيا وفي كافة المجالات.

وأضاف: "ونحن نحتفل ببرنامج ومسابقة الشركة 2019، نود أن نستذكر بعضا من المنجزات التي سطرها أبناؤنا وبناتنا في إنجاز عمان، فقد أثمرت العودة إلى المدارس التي أعلنا عنها في العام المنصرم تحقيق أحد مشاريع طلبة إنجاز عمان- وهو مشروع "نبتة"- جائزة فيدكس العالمية، وترشح المشروع كأفضل منتج مبتكر على مستوى الوطن العربي، وهي منافسة عالية المستوى بين الدول العربية". وتابع قائلاً إنه لأول مرة في تاريخ إنجاز عمان يتوج أحد مشاريعها شركة "نوى" كأفضل شركة طلابية على المستوى الوطن العربي لفئة الجامعات، مشيرا إلى أن هذه الجوائز في حقيقة معناها لدينا أبعد من مجرد الصعود إلى منصة الإنجاز واستلام الجائزة، لإدراكنا التام بجدية المنافسة ومعاييرها الإبداعية في التقييم، فهي مؤشر رائع للمواهب التي يحتضنها هذا الوطن العزيز، والتي تستحق العناية والمتابعة لتمكينها من النجاح والديمومة.

وشهد الحفل تقديم عدد من الجوائز لفئات الكليات والجامعات والمدارس، حيث قدم صندوق الرفد جائزتين، هما جائزة أفضل شركة طلابية لفئة الكليات والجامعات توجت بها شركة "محيا"، وجائزة أفضل منتج مبتكر حصلت عليها شركة "أونو" من فئة الكليات والجامعات، وجائزة أفضل منتج مستدام المقدمة من شركة دبليو جي تاول توجت بها شركة "فلك" من فئة الكليات والجامعات، كما قدمت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست) ثلاث جوائز وهي جائزة أفضل شركة طلابية ظفرت بها شركة "كاوتش" من فئة المدارس، وجائزة أفضل منتج مستدام توجت بها شركة "توينكل" من فئة المدارس، وجائزة أفضل منتج مبتكر فازت بها شركة "تكنو شوز" من فئة المدارس. وقدمت شركة بوينج جائزة أفضل حديث مصعد وهي جائزة فرعية فازت بها شركة "نخال"، وتأتي هذه الجوائز تجسيدا لسعي داعمي برنامج ومسابقة الشركة لعام 2019 لتشجيع الشباب نحو اكتشاف سوق العمل وفهم متطلباته.

وقالت خولة بنت حمود الحارثية، المديرالتنفيذي لمؤسسة إنجاز عُمان: نُبارك للفائزين في هذه الأمسية، ونشيد بإنجازاتهم وعملهم الرائع فقد تكللت جهودهم بالنجاح في هذا العام الذي شهدنا فيه مشاريع رائعة عنوانها الإبهار والابتكار، وبلا شك تشكل هذه الكوكبة الفذة من الشباب مستقبل السلطنة المشرق.

وأضافت الحارثية: نسعى عبر برنامج ومسابقة الشركة إلى إكساب الشباب جملة من المعارف حول ريادة الأعمال، وأيضاً تشجيع الشباب على خوض غمارها، وهو ما سيسهم بشكل فاعل في دعم بيئة الأعمال التجارية في السلطنة. وقدمت المسابقة للشباب تجربة عملية لمجال ريادة الأعمال، وشكلت لهم منصة فاعلة أكسبتهم الثقة وطورت من قدراتهم وأيضًا مكنتهم من التغلب على الصعوبات والتحديات الشخصية والمهنية.