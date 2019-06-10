تتويج "محيا" و"كاوتش" بجائزة أفضل شركة طلابية في ختام برنامج ومسابقة "إنجاز عمان"

مسقط – الرؤية

اختتمت أمس فعاليات برنامج ومسابقة الشركة التابع لمؤسسة إنجاز عُمان، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات، وذلك بتتويج شركة "محيا" بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2019 من فئة الكليات والجامعات، وشركة "كاوتش" من فئة المدارس، واللتان ستمثلان السلطنة في مسابقة إنجاز العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأهل للمسابقة النهائية التي شهدت منافسة قوية 15 شركة طلابية من أصل 93 من مختلف الجامعات والكليات في السلطنة. وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وطلبة الجامعات والكليات والمهتمين بمجال ريادة الأعمال.

وشهد الحفل تقديم عدد من الجوائز لفئات الكليات والجامعات والمدارس، حيث قدم صندوق الرفد جائزتين، هما جائزة أفضل شركة طلابية لفئة الكليات والجامعات توجت بها شركة "محيا"، وجائزة أفضل منتج مبتكر حصلت عليها شركة "أونو" من فئة الكليات والجامعات، وجائزة أفضل منتج مستدام المقدمة من شركة دبليو جي تاول توجت بها شركة "فلك" من فئة الكليات والجامعات، كما قدمت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست) ثلاث جوائز وهي جائزة أفضل شركة طلابية ظفرت بها شركة "كاوتش" من فئة المدارس، وجائزة أفضل منتج مستدام توجت بها شركة "توينكل" من فئة المدارس، وجائزة أفضل منتج مبتكر فازت بها شركة "تكنو شوز" من فئة المدارس. وقدمت شركة بوينج جائزة أفضل حديث مصعد وهي جائزة فرعية فازت بها شركة "نخال"، وتأتي هذه الجوائز تجسيدا لسعي داعمي برنامج ومسابقة الشركة لعام 2019 لتشجيع الشباب نحو اكتشاف سوق العمل وفهم متطلباته.

وقالت خولة بنت حمود الحارثية، المديرالتنفيذي لمؤسسة إنجاز عُمان: نُبارك للفائزين في هذه الأمسية، ونشيد بإنجازاتهم وعملهم الرائع فقد تكللت جهودهم بالنجاح في هذا العام الذي شهدنا فيه مشاريع رائعة عنوانها الإبهار والابتكار، وبلا شك تشكل هذه الكوكبة الفذة من الشباب مستقبل السلطنة المشرق.

وأضافت الحارثية: نسعى عبر برنامج ومسابقة الشركة إلى إكساب الشباب جملة من المعارف حول ريادة الأعمال، وأيضاً تشجيع الشباب على خوض غمارها، وهو ما سيسهم بشكل فاعل في دعم بيئة الأعمال التجارية في السلطنة. وقدمت المسابقة للشباب تجربة عملية لمجال ريادة الأعمال، وشكلت لهم منصة فاعلة أكسبتهم الثقة وطورت من قدراتهم وأيضًا مكنتهم من التغلب على الصعوبات والتحديات الشخصية والمهنية.

وشهدت المسابقة منافسة قوية بين الشركات الخمس عشرة المتأهلة للمرحلة النهائية، إذ تضمنت عملية التقييم التي استمرت ليومين متتاليين إجراء مقابلات، وعرضا للمنتجات والابتكارات، كما أتاحت معايير التقييم التي أشرفت على تطبيقها لجنة تحكيم المسابقة، الفرصة للطلاب لمعرفة مواطن القوة والتطوير في شركاتهم إذ شمل التقييم مناقشة تقارير الشركات، وقياس وضع الشركة في السوق، والتعرف على التحديات التي تواجه كل شركة بالإضافة إلى أدائها بشكل عام. وتم إعداد مرحلة التقييم للتأكد من اكتساب الطلاب الفهم اللازم فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على الأعمال التجارية.

ويشار إلى أنَّ إنجاز عمان مؤسسة غير ربحية تأسست في 2006 وتتبع المنظمة العالمية جونير اتشيفمنت ورلد وايد في أمريكا وللمكتب الإقليمي إنجاز العرب في المملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف إلى تطوير الشباب في السلطنة وإعدادهم وتمكينهم ليتمكنوا من العمل بنجاح ضمن إطار الاقتصاد العالمي، ومن خلال شراكتها مع القطاعين العام والخاص لتوفير التعليم العملي الذي يقدمه المتطوعون من قطاع الشركات في المجالات المالية والاقتصاد وإدارة الأعمال للأعمار من 6 سنوات إلى 25 سنة.