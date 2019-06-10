"البلديات الإقليمية": 24000 ذبيحة في المسالخ بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك

مسقط - الرؤية

شهدت المسالخ التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظات نشاطا متواصلا خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، وبلغ إجمالي الذبائح التي تم ذبحها بجميع المسالخ 24000 ذبيحة، منها 2024 ذبيحة في محافظة الداخلية، فيما استقبلت مسالخ بلديات محافظة الظاهرة 1361 ذبيحة، فيما بلغ عدد المذبوحات التي استقبلتها مسالخ بلديات البريمي 2054 ذبيحة، بينما استقبلت مسالخ بلديات محافظة شمال الباطنة 7298 ذبيحة، وبلغ عدد الذبائح التي استقبلتها مسالخ بلديات جنوب الباطنة 2126 ذبيحة، أمّا في محافظة شمال الشرقية فقد استقبلت مسالخ البلديات 4417 ذبيحة، بينما استقبلت مسالخ بلديات جنوب الشرقية 5191 ذبيحة، كما استقبلت مسالخ بلديات مسندم 121 ذبيحة.

واتخذت بلديات المحافظات الإجراءات اللازمة لتهيئة هذه المسالخ بصورة مناسبة لاستقبال الذبائح، ومتابعة سير عملها بشكل يومي ومتواصل من قبل المشرفين لضمان تقديم خدمة مميزة للجمهور.

وكثفت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بمديرياتها العامة والبلديات التابعة لها بمختلف محافظات السلطنة جهودها المستمرة من أجل المحافظة على النظافة العامة في مختلف القرى والمناطق خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث تمّ تشكيل فرق عمل للمناوبة خلال إجازة العيد في جميع البلديات، حيث تقوم هذه الفرق بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالعمل البلدي والمائي، وقد بدأ عمال النظافة في مختلف ولايات المحافظة عملهم في التخلص من المخلفات وتنظيف المواقع العامة، والتي أسهمت في التخلص من المخلفات بصورة صحيّة بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة للجميع، ويجنب المجتمع الآثار السلبية والسلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عن رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، والذي قد يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والجراثيم المسببة للأمراض. إضافة إلى تفعيل الجانب التوعوي من خال تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة والهادفة وتوزيع النشرات والملصقات ووضع اللوائح الإرشادية على الطرقات، وفي أرجاء المحافظات.

وأولت المديريات العامة والبلديات التابعة لها بالمحافظات اهتمامها بمجال الرقابة الصحية؛ حيث نفذت بلديات المحافظات العديد من الزيارات التفتيشية للمحلات التجارية ومحلات المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي ومصانع الحلوى وتكثيف زياراتها لأسواق الخضروات والفواكه وذلك بسبب تزايد إقبال المستهلكين عليها خلال فترة العيد وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وفي سياق آخر، شهد سد وادي ضيقة بولاية قريات حركة سياحية نشطة خلال إجازة عيد الفطر؛ حيث استقبل السد خلال فترة إجازة العيد 13980 زائرًا من المواطنين والمقيمين والسياح من داخل السلطنة وخارجها.

وفي الجانب التوعوي والترفيهي، قامت البلديات بالمحافظات بتنظيم برامج توعوية وترفيهية للأطفال ومختلف شرائح المجتمع، حيث نفذت بلدية عبري برامج ترفيهية ومسابقات للأطفال في مركز رامز التجاري، كما نفذت بلدية ضنك عددا من الفعاليات الترفيهية حيث شاركت الأطفال فرحتهم بالعيد بحديقة ضنك العامة. كما قامت بلديات شمال الباطنة بتنظيم فعاليات العيود الترفيهية بحديقة صحم العامة وتقديم عروض مسرحية ومسابقات ترفيهية للأطفال. فيما نفذت بلديات الداخلية فعاليات قصة العيد التي تم تنظيمها في حديقة منح العامة وتنظيم مسابقات ترفيهية للأطفال، كما تمّ تنظيم ملتقى نزوى لفرحة العيد بالتعاون مع فريق كلبوه وجمعية المرأة العمانية بولاية نزوى وتنظيم فقرات ترفيهية متنوعة للزوار. فيما نظمت بلديات محافظة البريمي فعاليات ترفيهية بحديقة البريمي العامة منها فعالية البريمي عيدها غير اشتملت على مسابقات متنوعة للكبار والصغار وألعاب مرحة ومسابقات تنافسية للأطفال ومعارض ورسم على الوجوه.

ونفذت بلديات شمال الشرقية بحديقة إبراء العامة وفي بوابة الرمال السياحية ببدية احتفالية فرحة العيد اشتملت على مسابقات متنوعة وألعاب شعبية وبرامج ترفيهية للزوار، كذلك احتفلت بلدية المضيبي بتنظيم فعالية العيود بقرية الخشبة وتنظيم فعاليات ترفيهية وألعاب متنوعة وركوب الخيل، كما نظمت بلديات جنوب الباطنة فعالية العيود لترسم البهجة على وجوه الأطفال خلال فترة أيام العيد.