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أول جهة في السلطنة تحصل على الاعتراف بكود الممارسة الفاعلة للحوكمة

"الرفد" يمول 2297 قرضًا بأكثر من 89 مليون ريال ويوفر 3908 فرص عمل

الإثنين 10 يونيو 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

"الرفد" يمول 2297 قرضًا بأكثر من 89 مليون ريال ويوفر 3908 فرص عمل

 

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الثاني لعام 2019، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس. واستعرض المجلس إحصائيات المحفظة الإقراضية للصندوق حتى نهاية مارس لعام 2019م، حيث تمّ تمويل 2297 قرضا منذ بداية عمل الصندوق في جميع محافظات السلطنة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، بمبالغ مالية فاقت 89 مليون ريال عماني، موفرة 3908 فرص عمل مباشرة للشباب العماني، حيث بلغت نسبة السداد 85,6% .

واستمرارا لآليات الدعم والمساندة المقدمة للمشاريع الممولة من الصندوق، حرص الصندوق على إيجاد عقود الأعمال لهذه المشاريع حيث بلغ عدد العقود 220 عقدا بمبلغ يفوق 6 ملايين ريال عماني متوزعة بين 71 عقدا من الجهات الحكومية و149 عقدا من جهات القطاع الخاص.

واستعرض المجلس تجربة مشاركة صندوق الرفد لنظام ارتقاء (أول نظام جودة إلكتروني) مع مختلف الجهات الحكومية، واستفادت 8 جهات حكومية من تطبيق هذا النظام حتى الآن.

ومن مميزات هذا النظام أنّه يتيح بيئة تفاعلية وقادر على التواصل والاتصال وتحويل الأعمال إلى نظام واحد منفتح ومتكامل وشفاف، وبعد الاطلاع على التجربة وسعياً من الصندوق لتطوير أدائه المستمر بما يتواكب مع المستجدات في المجال الإداري وخدمة العملاء وتجويد منهجيات العمل داخلياً بارك المجلس حصول الصندوق وكأول جهة في السلطنة على الاعتراف بالحوكمة الفاعلة BS 13500 وفقا للمعايير البريطانية والتي تم منحها من المعهد البريطاني للمعايير.

وأكّد المجلس مواصلة تمويل المشاريع ذات القطاعات الواعدة التي ستقوم على تحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، وشدد على مواصلة الجهود والمساعي المبذولة لتطوير وتحسين منهجيات العمل لرفع مستوى الأداء لدى الصندوق بهدف خدمة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استدامة مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن سداد أقساط قروضهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات وتقديم المبادرات والدعم لترويج منتجاتهم وخدماتهم المتنوعة.

 

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