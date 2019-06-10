إقبال واسع على الوجهات السياحية خلال إجازة عيد الفطر.. وتنوع الفعاليات الترفيهية والتراثية يحفز السياحة المحلية

ارتفاع معدلات الإشغال في فنادق مسندم.. وفندق خصب كامل العدد

تدفق الزوار من الإمارات عبر نظام التأشيرة السياحية بكفالة الأفراد والمجموعات

1500 زائر لمشاهدة السلاحف في محمية المركز العلمي بصور

مسقط - الرؤية

شهد عدد من الوجهات السياحية في السلطنة ‏تدفق الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها السلطنة، وقضاء أوقات مُمتعة في أجواء عائلية. وأقامت إدارات السياحة في محافظات السلطنة فعاليات ترفيهية خلال إجازة العيد للترحيب بالزوار من كل مكان.

وبلغ عدد زوار الجبل الأخضر في محافظة الداخلية 11241 زائرا خلال إجازة عيد الفطر المبارك. ويعد الجبل الأخضر من أبرز الوجهات السياحية في السلطنة في كل مواسم العام لما يتمتع به من مقومات طبيعية متنوعة. كما شهدت بقية مناطق الجذب السياحية في محافظة الداخلية حركة سياحية نشطة تمثلت في زيارات للمواقع السياحية مثل مسفاة العبريين وجبل شمس، وغيرها من مناطق الجذب السياحية في محافظة الداخلية.

وشهدت محافظة الداخلية تدفق الزوارعلى المواقع الباردة نسبياً في جبل شمس والقرى المحيطة به للاستمتاع بالطقس المعتدل الذي تتميز به بعض مناطق الجذب السياحية في أشهر الصيف، وشهدت المنشآت الفندقية نسب إشغال مرتفعة. ونظمت إدارة السياحة بالداخلية بالتعاون مع الفريق الثلاثي فعالية فرحة العيد في ساحة الألعاب بمركز لولو هايبر ماركت في نزوى شملت العديد من الفعاليات الترفيهية. كما نظم فندق شرفة العلمين مهرجان عيود شرفة العلمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع إدارة السياحة في محافظة الداخلية تضمنت مسابقات وألعاب الأطفال وتخييم الحر وعروض ترفيهية.

وشهدت محافظة مسندم خلال أيام عيد الفطر المبارك حركة سياحية نشطة، وبلغ إجمالي زوار مينائي خصب ودبا ٦٣٤٦ سائحا، كما استقبلت المحافظة السفنية السياحية الهندية كارينا التي تزور السلطنة لأول مرة. وتعد زيادة عدد السفن تطورا إيجابيا يعكس تنامي حركة السفن السياحية وامتدادها إلى خارج الموسم السياحي الشتوي. وأسهم انتعاش الحركة السياحية في المحافظة في ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق في المحافظة إذ بلغت نسب الإشغال في فندق خصب 100%، وفندق أتانا مسندم وأتانا خصب 90 بالمائة، وكل من فندق ديوان الأمير والبحيرة ما بين 65 بالمائة و 78 بالمائة على التوالي، وفي فندق أطلال دبا 50% وبلغت نسبة الإشغال في منتجع شاطئ دبا ٥٧٪. كما شهدت المحافظة تدفق الزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطبيق نظام التأشيرة السياحية بكفالة الأفراد والمجموعات السياحية.

وبلغ عدد زوار البرك المائية في ولاية وادي بني خالد ‏بمحافظة شمال الشرقية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 8552 زائرا من مختلف الجنسيات من داخل السلطنة وخارجها، للاستمتاع بالمقومات السياحية. وكان يوما الخميس والجمعة الأكثر إقبالا حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 3413 زائرا، و2171 زائرا على التوالي. وتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالبرك المائية في ولاية وادي بني خالد بسبب الأمطار الأخيرة‏، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة وعدد من الجهات الحكومية.

وارتفعت نسب الإشغال في الفنادق ‏والشُقق الفندقية والمخيمات السياحية خلال عيد الفطر المبارك وشهدت ولايات المحافظة إقبالاً سياحياً تمثل في زيارة المعالم السياحية والاستمتاع بالأودية والحدائق العامة وبعض المتنزهات السياحية الطبيعية.

وشهدت المحافظة تدفقا سياحيا جيدا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتنوع المقومات السياحية التي تزخر بها وتتنوع بين بيئات بحرية وصحراوية وجبلية جذابة، وتجتذب العديد من الزوار مثل المركز العلمي بمحمية السلاحف برأس الجنز بنيابة رأس الحد والشواطئ الرملية الجميلة، والأودية مثل وادي الشاب ووادي طيوي.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية 55 منشأة تضم 1350 غرفة وبلغت نسب الإشغال بها مستويات عالية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. ونظمت إدارة السياحة بمحافظة جنوب الشرقية بعض الفعاليات الترفيهية بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة تحت عنوان أفراح العيد بالمتنزه البحري وكذلك مشاركة نادي صور للفروسية بعروض الخيل بشاطئ نعمة، وفعالية واد بهدف إثراء السياحة الداخلية وإيجاد برامج ترفيهية للسكان والزوار.

وبلغ عدد زوار محمية المركز العلمي للزوار برأس الجنز بنيابة رأس الحد بولاية صور 1500 زائر خلال أيام عيد الفطر المبارك من مختلف الجنسيات، واطلع الزوار على المقومات السياحية المتمثلة في مشاهدة السلاحف والاستمتاع بالمقومات الطبيعية. واطلع الزوارعلى السلاحف، وتم تنظيم جولات للزوار في المتحف العلمي للتعريف بحياة السلاحف ومراحل نموها وأنواعها إلى جانب مشاهدة عروض مرئية عن المقتنيات الأثرية التي وجدت برأس الجنز وإتاحة الفرصة لمشاهدة صغار السلاحف التي تمَّ تجمعيها في أحواض مخصصة للحفاظ عليها من المهددات وإرجاعها للشواطئ في الظلام.

ونظمت المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بالتعاون مع شركة الريف العقارية المالكة لصلالة جاردنز مول فعاليات تحت عنوان أفراح العيد السعيد في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك. وتضمن برنامج الفعاليات العديد من المناشط والفقرات والمسابقات المتنوعة إضافة إلى تقديم الجوائز والهدايا للكبار والصغار.

وتحرص وزارة السياحة على مُشاركة المجتمع المحلي في مثل هذه المناسبات السعيدة من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة خلال فترة الإجازات المصاحبة للمناسبات الدينية والوطنية التي تسهم في تعزيز وتنشيط الحركة السياحية. ونظمت إدارة السياحة في محافظة الظاهرة بالتعاون مع فريق العينين وأهالي بلدة العينين بولاية عبري فعالية أفراح العيد وذلك خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، وشملت عرضة للخيل العربية الأصيلة وعرضة للإبل وتقديم فنون شعبية تقليدية وإقامة معرض للأسر المنتجة ومعرض للصور الضوئية يستعرض القلاع والحصون إلى جانب معرض للفنون التشكيلية.