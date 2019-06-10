"عُمران" تحتفل بالافتتاح الرسمي لـ"فندق دبليو مسقط" على شاطئ القرم .. غدا

مسقط – الرؤية

تحتفل الشركة العمانية للتنمية السياحية عُمران، الذراع التنفيذي لحكومة السلطنة لتطوير القطاع السياحي، مساء غد، بالافتتاح الرسمي لـ"فندق دبليو مسقط"، أحدث الأصول الفندقية التي أنجزتها الشركة في إطار دورها الرئيس لصناعة وجهات وأصول سياحية مستدامة في مختلف ربوع السلطنة.

ويعد فندق دبليو مسقط أول فندق يحمل علامة دبليو في عمان، ويمثل إضافة عالمية المستوى إلى القطاع السياحي بموقعه الفريد على شاطئ القرم في مسقط وعلى مقربة من دار الأوبرا السلطانية مسقط، حيث سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفندقية الفاخرة في المنطقة ورفد القطاع بـ 279 غرفة فندقية وأجنحة من فئة الخمس نجوم. كما يضم دبليو مسقط مرافق مميزة لاحتضان الفعاليات التجارية والمناسبات الخاصة، ومطاعم متنوعة للمأكولات الراقية وخدمات ضيافة تتماشى مع نمط دبليو المتفرد لتقديم تجربة استثنائية للزوار.

وتضطلع شركة عُمران بصناعة أصول سياحية مستدامة وذات أصالة، ومجتمعات تعكس أسلوب الحياة العصرية، ووجهات تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ويتمحور دورها الرئيسي في القطاع السياحي بالعمل ككيان مستقل أو كذراع محفز للنمو يدمج الإمكانيات الحكومية بروح الريادة في القطاع الخاص. وتعمل الشركة مع كل الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية لضمان تحقيق مساهمة مباشرة ومنافع اجتماعية واقتصادية إيجابية نحو البيئة وحياة الناس مع الحرص على احترام الموروث الثقافي والقيم البيئية للسلطنة.