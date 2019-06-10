وفد "عمان السلام" يُعرِّف بالمقومات السياحية والحضارية للسلطنة في أوروبا

مسقط - الرؤية

غادر أمس وفد رحلة عمان السلام الرابعة لكشافة السلطنة التي تنظمها المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات. وسيزور الوفد المكون من 18 قائدا من محافظة شمال الباطنة ثلاث دول أوروبية هي سويسرا والنمسا وألمانيا في رحلة تستغرق17 يوما تستمر حتى 26 من يونيو الجاري، وتهدف الرحلة إلى التعريف بالمقومات السياحية والتاريخية والحضارية والجغرافية، وما حققته السلطنة من إنجازات على الصعد كافة، ونقل رسالة السلام والصداقة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الكشفية مع قادة الكشافة في تلك الدول.

وتم توديع الوفد بمطار مسقط الدولي في مراسم رسمية، حضرها المكرم الشيخ أحمد بن خلفان الغفيلي عضو مجلس الدولة، والدكتور علي بن ناصر الحراصي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، والدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات، وعدد من المسؤولين.

وقال المُكرم الشيخ أحمد بن خلفان الغفيلي عضو مجلس الدولة سعيد بتواجدي في حفل توديع قادة الكشافة المشاركين في رحلة السلام الرابعة، والتي تجيء في إطار جهود شباب السلطنة لنقل رسالة السلام والصداقة، مضيفا أنّ الزيارة تحمل عددا من الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياحية من خلال الترويج لتاريخ السلطنة وحضارتها وما تحقق على أرضها من منجزات تنموية وصحية وتعليمية واقتصادية في ظل القيادة الحكيمة لباني نهضتها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- إلى جانب ما تمثله الرحلة من فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب مع قادة الكشافة والمرشدات في الدول التي سيزورها الوفد.

وأكد الدكتور علي بن ناصر الحراصي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة أهميّة الرحلة في نقل رسالة السلام من السلطنة عبر هؤلاء القادة الكشفيين، وأنّ برنامج الزيارة سيحقق أهدافه من خلال ما يتضمنه من رحلات ولقاءات مع المسؤولين في المنظمة الكشفية العالمية ولقاءات مماثلة مع الجمعيات الكشفية في الدول الثلاث التي يزورها الوفد، مشيرا إلى أن الوفد سيعمل على الترويج السياحي للسلطنة وإبراز أهم المقومات السياحية والطبيعية، وما تزخر به عمان من إرث تاريخي ومنجزات حضارية، ونقل الصورة الحقيقية لحجم المنجزات الكشفية والإرشادية التي تحققت لأبناء السلطنة في ظل الدعم المستمر من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – الكشاف الأعظم للسلطنة، وكذلك نقل رسالة السلام والوئام الذي تنتهجه السلطنة مع العالم كافة، وهنا نبارك لمحافظة شمال الباطنة هذا النشاط والجهد الكشفي والاستعداد الجيد لإقامة هذه الرحلة بمشاركة واسعة من قادة الكشافة بالمحافظة.

وقال الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات إن رحلة عمان السلام في نسختها الرابعة تعكس جهود المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة؛ ممثلة في قسم الكشافة والمرشدات الذي خطط لإقامة هذه الرحلة، التي تجسد رسالة السلام والوئام التي تتبناها سلطنة عمان مع كافة دول العالم، مضيفا أنّ قادة الكشافة والمرشدات المشاركين في الرحلة سيكونون سفراء الخير والسلام، وستعكس الرحلة بطبيعة الحال ما وصلت إليه السلطنة من نهضة تنموية ومنجزات حضارية وما تزخر به من مقومات طبيعية وسياحية وتاريخية خالدة، ونقل الصورة الحقيقية للنهج العماني الخالص الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – بنشر السلام والوئام وترسيخ مبادئ وقيم الصداقة بين شعوب العالم.

يذكر أنّ الوفد سيزور خلال رحلته عددا من المواقع السياحية والحضارية والتاريخية في البلدان المزورة، إضافة إلى زيارة المنظمة الكشفية العالمية وعقد سلسة من اللقاءات الكشفية، وإقامة معرض كشفي وطني يتناول مسيرة الحركة الكشفية العمانية ويعكس المقومات الطبيعية والحضارية والتاريخية للسلطنة.