"استثمارات ساج" تستحوذ على مجموعة هيماء للطاقة

مسقط - الرؤية

أعلنت "استثمارات ساج" عن استحواذها على حصة مسيطرة في مجموعة هيماء للطاقة، جاء ذلك في حفل توقيع الاتفاقيات المعنية بذلك.

وقد قع نيابة عن "استثمارات ساج" الشيخ نصر بن عامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة، بينما وقعها نيابة عن مجموعة هيماء للطاقة المهندس ايهاب بن عدنان الحاج الرئيس التنفيذي لمجموعة هيماء للطاقة.

وقال الشيخ نصر بن عامر الحوسني، إن هذا الاستحواذ يعكس استراتيجية استثمارات ساج نحو التمركز النوعي في اهم القطاعات في السلطنة ، قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال مجموعة هيماء للطاقة، والتي تتواجد أنشطتها الحالية في الشقين العلوي والسفلي وكذلك الاستشارات والصناعة المتخصصة، وستكون الذراع الاستثماري لاستثمارات ساج في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة ، وتم وضع خطة إعادة هيكلة ونمو ستتحول بها مجموعة هيماء الى ريادة القطاع من خلال تنويع شركاتها التابعة وخدماتها المتنوعة ومنتجاتها المتخصصة، وشملت دراسة التحول رفع مساهمة شركات مجموعة هيما للطاقة الإقليمية والدولية، كما أضاف الحوسني : اننا في استثمارات ساج فخورون بان مجموعة هيما ء للطاقة شركة عمانية تدار بكوادر شابة وطموحة وتمتلك تاريخ ناجح من العمل، كما اكد الحوسني ان استثمارات ساج تقوم الان بمراجعة عدة فرص في قطاعات مختلفة حيث انها تسعى الى النمو من خلال الاستحواذ على شركات عاملة وناجحة لتنويع محفظتها القابضة في قطاعات البنوك والسياحة واللوجستيات والصحة والتعليم بالإضافة الى قطاع النفط والغاز.

كما أعرب المهندس ايهاب بن عدنان الحاج الرئيس التنفيذي لمجموعة هيماء للطاقة عن سعادته بهذه الاتفاقية والشراكة التي قال عنها : نفتخر ان نكون جزء من استثمارات ساج ونؤمن ان ذلك سيساهم في توسع الاستثمارات ومجالات الأعمال التي تقوم بها مجموعة هيماء للطاقة التي تأسست في عام 2011م ، وهي شركة عمانية 100% ، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة من تحقيق العديد من الانجازات في القطاع النفطي وخاصة في استخدام التكنولوجيا والابتكار في استخراج النفط الثقيل و تمتلك مجموعة هيماء للطاقة وكالات تجارية لعدد من المصانع والشركات العالمية في مجال الطاقة، وتساهم بذلك في تقديم الحلول للتحديات التي تواجه العملاء والشركات اثناء استخراج النفط .وتمتلك المجموعة مصنع محلي تندرج منتجاتها تحت برنامج القيمة المحلية المضافة ICV لدى وزارة النفط والغاز.

وسوف تقوم المجموعة في المرحلة المقبلة بوضع خطة خمسية لأدراج منتجات حلول في استخراج النفط تحت برنامجها لتوسع بذاك دائرة الصناعات المحلية النفطية داعما" برنامج ICV لتكون نموذج يحتذى به للصناعات العمانية المبتكرة وعالية الجودة.

وتشمل الخطة الخمسية للمجموعة تطورات ملحوظة في المجالات الحالية من تقديم خدمات حقول النفط والطاقة المتجددة والبحث والتنقيب والاستشارات البترولية للشركات الكبرى وكذلك تقوم برسم إطار عام لإدارة وإنتاج مناطق الامتياز محليا" ودوليا" ومن ابرز أوجه التطوير ان قامت المجموعة بافتتاح قسم جديد والأول من نوعه بالسلطنة مختص في هندسة وتطوير التكنولوجيا بالشراكة مع شركات وعلماء أوروبيين لتنتج بذاك حلول عمانية ذو تقنية عالية لتصدر للأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هيماء للطاقة لديها مكاتب تمثيل في كل من الصين ودول الخليج العربي وبعض الدول الاوربية.

هذا وقد قرر مجلس إدارة مجموعة هيماء للطاقة في اجتماعه الأول بعد عملية الاستحواذ تعيين الشيخ نصر بن عامر الحوسني رئيسا لمجلس إدارة هيماء للطاقة.