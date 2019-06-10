الإثنين, 10 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

بالفيديو.. "ضربة قاضية" مثيرة للجدل في مباراة ملاكمة

الإثنين 10 يونيو 2019 02:56 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "ضربة قاضية" مثيرة للجدل في مباراة ملاكمة

أسقط الملاكم الأمريكي مايكل سيليس مواطنه كريستوفر بروكر بضربة قاضية مثيرة للجدل، خلال نزال جمعهما أمس في فئة وزن خفيف الثقيل.

ووجه سيليس ضربة قوية لبروكر على مستوى الرأس، سقط على إثرها الأخير فاقدا لوعيه، واتخذ وضعا غير طبيعي، حيث ظل متكئا على حبال الحلبة، قبل أن يتدخل الأطباء لإسعافه.

وأثار هذا النزال جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن الضربة التي أسقط بها سيليس منافسه غير قانونية ومخالقة لقواعد الملاكمة، وبين من رآها عكس ذلك.

وتساءل أحد الرواد قائلا: "يبدو أن بروكر تلقى الضربة في الجزء الخلفي من رأسه.. هل هذا قانوني".

وقال ناشط آخر: "كان سيكون ذلك مخالفا للقواعد، لو سدد سيليس الضربة في رأس منافسه عن قصد، ولكن هنا اتضح أنه وجه هذه الضربة بالخطأ لمنافسه، الذي كان متحركا، وبالتالي، فهي ضربة قانونية تماما".

وهذا النزال الرابع بين الملاكمين، وسبق لسيليس الفوز في مناسبتين مقابل فوز واحد لبروكر.

 

المصدر : روسيا اليوم

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 سبتمبر 2016

بالفيديو.. مباراة كرة قدم تتحول إلى حلبة ملاكمة بين لاعب والحكم

المزيد

24 ديسمبر 2015

بالفيديو.. ملاكم يمني يفقد حياته إثر "ضربة قاضية"

المزيد

30 يونيو 2018

بالفيديو.. سعودية تحتفل بالقيادة النسائية بطريقة مثيرة للجدل

المزيد

09 فبراير 2018

بالفيديو.. مباراة مثيرة في كأس إسبانيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أول تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

المحليات - أخبار

مشرّعون وخبراء: القوانين الاقتصادية الجديدة تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"التربية" تصدر لائحة مجالس أولياء الأمور بالمدارس.. ولجنة تعليمية لتجويد العمل المدرسي

المحليات - تعليم

الشبيبي يتفقد مشاريع الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي و"لوى الجديدة"

الاقتصاد - محلي

رصد منطقة ضغط جوي منخفض جنوب شرق بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة