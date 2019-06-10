الخيّالة السلطانية تفوز بالمركز الثاني في "سباق تولوز" بفرنسا

تولوز- العمانية

شاركت الخيّالة السلطانية ممثلة في قسم السباق في سباق الخيل الذي أقيم في مدينة تولوز الفرنسية أمس السبت وخصص للخيول العربية الأصيلة (الفئة الثالثة) وبلغت مسافته (2100) متر، وبعد المنافسة التي شهدها السباق حققت الفرس فيفيانا من إنتاج الخيالة السلطانية المركز الثاني بقيادة الفارس أوليفار وإشراف المدرب تشارلز جورديان.

وفازت بالمركز الأول الفرس رزالة لمالكها جين وارتجان وفارسها مارلين ومدربها وارتجان وحصلت على المركز الثالث الفرس مرمارة لمالكها بنيمسود وفارسها جين برنارد ومدربها برنارد.