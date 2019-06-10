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فوز سهل لـ"المانشافت" على روسيا البيضاء بقدم ساني ورويس

الإثنين 10 يونيو 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

فوز سهل لـ"المانشافت" على روسيا البيضاء بقدم ساني ورويس

بوريسوف (روسيا البيضاء)- رويترز

 

هز ليروي ساني وماركو رويس الشباك لتفوز ألمانيا بسهولة 2-صفر على مستضيفتها روسيا البيضاء وتحقق انتصارها الثاني في مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وتقدمت بطلة أوروبا ثلاث مرات، التي ودعت كأس العالم 2018 بشكل مفاجئ من الدور الأول وهبطت إلى الدرجة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، بهدف بفضل تسديدة ساني في الدقيقة 13. وردت روسيا البيضاء لكن مانويل نوير أبعد ضربة رأس من نيكيتا ناوموف في الدقيقة 30 إلى فوق العارضة. وأضاف الفريق الضيف الهدف الثاني عبر رويس في الدقيقة 62 بعد تمريرة رائعة من ماتياس جينتر كما رد القائم محاولة أخرى بضربة رأس من ساني جناح مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الدقيقة 84. وأصبح رصيد ألمانيا بعد هذا الفوز ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة وخلف أيرلندا الشمالية المتصدرة التي فازت 2-1 على إستونيا لتحقق انتصارها الثالث في ثلاث مباريات. وتلقت روسيا البيضاء الهزيمة الثالثة على التوالي وتأتي في المركز الأخير بالمجموعة وأحرزت هدفا واحدا وتلعب ضد أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل. وقال ماركوس زورج مساعد مدرب ألمانيا الذي تولى مسؤولية إدارة المباراة بدلا من يواخيم لوف الذي دخل المستشفى قبل عدة أيام بسبب إصابة ”كان أداء قويا نستطيع البناء عليه. نريد التطور كفريق“.

وأضاف زورج الذي سيتولى المسؤولية أيضا في مباراة إستونيا يوم الثلاثاء ”الفوز كان أهم من أي شيء. علينا تجاوز بعض التحديات أمام الفرق التي تلجأ للدفاع. بصفة عامة قمنا بعمل جيد“.

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