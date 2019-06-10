"الأزوري" يسحق قياصرة اليونان بتصفيات أوروبا

أثينا- رويترز

واصلت إيطاليا بدايتها المثالية في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بانتصار مريح 3-صفر على اليونان في أثينا لتتصدر المجموعة العاشرة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب المنافسين.

وتصدر فريق المدرب روبرتو مانشيني المجموعة بعدما حقق العلامة الكاملة بانتصاره الثالث على التوالي ودون أن تتلقى شباكه أي هدف. واهتزت شباك أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق في الشوط الأول إذ افتتح نيكولو باريلا التسجيل بعد تمريرة من المهاجم أندريا بيلوتي. وضاعف لورينتسو إنسيني النتيجة بتسديدة رائعة قبل أن يجعل ليوناردو بونوتشي النتيجة 3-صفر بضربة رأس في الدقيقة 33. وأظهرت اليونان بعض الخطورة عقب الاستراحة حيث تصدى الحارس الإيطالي سلفاتوري سيريجو لمحاولة من كوستاس فورتونيس بتسديدة مباشرة بينما أهدر فيدريكو كييزا جناح إيطاليا فرصة خطيرة عندما أطاح بالكرة دون رقابة أعلى المرمى من مدى قريب. وتقدمت فنلندا للمركز الثاني في المجموعة بست نقاط بعد فوزها 2-صفر على البوسنة بفضل ثنائية تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي في الشوط الثاني.

ولم تخسر فنلندا في آخر عشر مباريات على أرضها حيث فازت في ثماني وتعادلت مرتين وتتقدم بنقطتين على اليونان والبوسنة صاحبتي المركزين الثالث والرابع على الترتيب. وتغلبت أرمينيا 3-صفر على ليختنشتاين، في مواجهة بين آخر منتخبين بالمجموعة، لتحصد أول ثلاث نقاط في التصفيات وتلحق بالضيوف الخسارة الثالثة على التوالي.

وفي الجولة القادمة المقرر غدا الثلاثاء ستستضيف إيطاليا منتخب البوسنة في تورينو وستلعب أرمينيا مع اليونان في أثينا وستسافر فنلندا إلى ليختنشتاين.