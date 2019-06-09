"البلديات": 42% نسبة الإنجاز في سد العيون .. و32% بسد السليف

مسقط - الرؤية

تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهود تعزيز الاستفادة القصوى من مياه الأمطار ولإمداد الآبار الجوفية بالمياه وحجز كميات أكبر من المياه لاستغلالها في تغذية الخزانات الجوفية وكذلك لحماية بعض المناطق من مخاطر الفيضانات.

وتنفذ الوزارة حالياً أعمال مشروع سد التغذية الجوفية على وادي العيون بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي يهدف إلى تغذية الخزان الجوفي لتنمية الموارد المائية بمنطقة العيون والمناطق الواقعة أسفل منها والاستفادة منها في تحسين الوضع المائي من خلال تغذية الخزان الجوفي في قرى الولاية والتي تتمثل في زيادة منسوب مياه الآبار والأفلاج في تلك القرى.

وبلغت نسبة الإنجاز في سد وادي العيون 42%؛ حيث تم الانتهاء من أعمال التحضيرات وكافة أعمال التحقيقات الجيوتقنية وعمل التحويلات المؤقتة اللازمة لحماية الأعمال الإنشائية أثناء فترة التنفيذ وأعمال حفر الأساسات، كما تم الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة بعمل القاطع وجار حالياً تنفيذ الأعمال الخرسانية في مفيض السد. ويتكون السد الذي تصل سعته التخزينية (734.000) متر مكعب من المياه، وبطول يصل إلى (1860) متر وأقصى ارتفاع له (5.5) متر مكعب من الأتربة المدكوكة مع وجود قاطع من الرمال والحصى.

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل أيضا في تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، بسعة تخزينية تقدر بحوالي مليون متر مكعب من المياه وطول السد يبلغ حوالي (3,2) كيلومتر وبارتفاع يصل (8,6) متر. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 32% وشملت أعمال التحضيرات وعمل التحويلات المؤقتة اللازمة لحماية الأعمال الإنشائية أثناء فترة التنفيذ ومعظم الأعمال المطلوبة في الكتف الأيسر من السد وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر في مفيض السد وعلى الكتف الأيمن. ومن المُقرر بناء جسم السد من الأتربة المدكوكة مع وجود قاطع من الخرسانة اللدنة.