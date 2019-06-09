الأحد, 09 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"البلديات": 42% نسبة الإنجاز في سد العيون .. و32% بسد السليف

الأحد 09 يونيو 2019 08:29 م بتوقيت مسقط

"البلديات": 42% نسبة الإنجاز في سد العيون .. و32% بسد السليف

 

مسقط - الرؤية

تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهود تعزيز الاستفادة القصوى من مياه الأمطار ولإمداد الآبار الجوفية بالمياه وحجز كميات أكبر من المياه لاستغلالها في تغذية الخزانات الجوفية وكذلك لحماية بعض المناطق من مخاطر الفيضانات.

وتنفذ الوزارة حالياً أعمال مشروع سد التغذية الجوفية على وادي العيون بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي يهدف إلى تغذية الخزان الجوفي لتنمية الموارد المائية بمنطقة العيون والمناطق الواقعة أسفل منها والاستفادة منها في تحسين الوضع المائي من خلال تغذية الخزان الجوفي في قرى الولاية والتي تتمثل في زيادة منسوب مياه الآبار والأفلاج في تلك القرى.

وبلغت نسبة الإنجاز في سد وادي العيون 42%؛ حيث تم الانتهاء من أعمال التحضيرات وكافة أعمال التحقيقات الجيوتقنية وعمل التحويلات المؤقتة اللازمة لحماية الأعمال الإنشائية أثناء فترة التنفيذ وأعمال حفر الأساسات، كما تم الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة بعمل القاطع وجار حالياً تنفيذ الأعمال الخرسانية في مفيض السد. ويتكون السد الذي تصل سعته التخزينية (734.000) متر مكعب من المياه، وبطول يصل إلى (1860) متر وأقصى ارتفاع له (5.5) متر مكعب من الأتربة المدكوكة مع وجود قاطع من الرمال والحصى.

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل أيضا في تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، بسعة تخزينية تقدر بحوالي مليون متر مكعب من المياه وطول السد يبلغ حوالي (3,2) كيلومتر وبارتفاع يصل (8,6) متر. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 32% وشملت أعمال التحضيرات وعمل التحويلات المؤقتة اللازمة لحماية الأعمال الإنشائية أثناء فترة التنفيذ ومعظم الأعمال المطلوبة في الكتف الأيسر من السد وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر في مفيض السد وعلى الكتف الأيمن. ومن المُقرر بناء جسم السد من الأتربة المدكوكة مع وجود قاطع من الخرسانة اللدنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 فبراير 2016

97% نسبة الإنجاز في مشروع صيانة فلج سعد بمدحاء

المزيد

18 فبراير 2017

27% نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق بركاء ـ نخل

المزيد

24 مايو 2015

84 % نسبة الإنجاز بشبكة مياه ولايتي إبراء والقابل

المزيد

13 يناير 2016

65% نسبة الإنجاز في مشروع منظومة الحماية من الفيضانات بصور

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

المحليات - أخبار

مشرّعون وخبراء: القوانين الاقتصادية الجديدة تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"التربية" تصدر لائحة مجالس أولياء الأمور بالمدارس.. ولجنة تعليمية لتجويد العمل المدرسي

المحليات - تعليم

الشبيبي يتفقد مشاريع الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي و"لوى الجديدة"

الاقتصاد - محلي

رصد منطقة ضغط جوي منخفض جنوب شرق بحر العرب

المحليات - أخبار

بالصور.. العثور على الشخص الغارق في مياه المغسيل مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة