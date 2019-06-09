عروض متنوعة لضيوف "قصر البستان" في موسم الصيف

مسقط – الرؤية

يدعو فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون الضيوف والزوار للاستمتاع بعروضه المتنوعة وأسعاره المميزة التي تلبي متطلباتهم وتؤكد كونه الملاذ المثالي بين خليج عُمان وجبال الحجر المهيبة. وتأتي هذه العروض بهدف تلبية متطلبات ضيوف ومحبي الفخامة الذين يتطلعون إلى قضاء أوقاتٍ مفعمة بالمرح واستكشاف أماكن جديدة تترك في نفوسهم ذكريات تدوم طويلاً. وأصبح بإمكان الزوار مقاومة حرارة الصيف المرتفعة والانتعاش في حوض السباحة المتناهي بالفندق أو الاستجمام بعلاجات السبا وتجديد نشاطهم أو المشي على الشاطئ الخاص للفندق والممتد على مسافة 1 كيلومتر.

وقالت كاترين هيرز، مدير عام فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون: إن فصل الصيف هو موسم الإجازات والوقت المثالي للتجمع مع الأصدقاء والعائلة والأحباب. وفي قصر البستان، ريتز - كارلتون، لدينا كل ما يرضي أذواق الجميع ويلبي متطلباتهم وطموحاتهم سواء كانوا يفضلون الاستمتاع مع العائلة والأصدقاء أو الاستجمام ليومٍ واحد في جنبات الفندق ومرافقه العالمية. ومن خلال الشاطئ الخاص وأحواض السباحة المختلفة والأنشطة المتعددة التي نوفرها للكبار والصغار على حدٍ سواء، نهدف دائماً إلى ضمان قضاء محبينا لفصل صيف لا مثيل له ويدوم طويلاً في الذاكرة.

وحتى 30 سبتمبر، أصبح بإمكان المقيمين الاستفادة من "عرض الصيف الحصري" الذي يوفره الفندق لهم والذي يشمل الإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة ديلوكس مع وجبة إفطار لشخصين في مطعم مطبخ الخيران ابتداءً من 70 ريالا عُمانيا مضافاً إليها الضريبة. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بعرض نصف الإقامة والذي يتضمن الإقامة وبوفيه إفطار وبوفيه عشاء دولي لشخصين في مطعم مطبخ الخيران. وخلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، سيحصل أعضاء برنامج ماريوت بونفوي على خصم بنسبة 30% على جميع المأكولات والمشروبات في جميع فنادق ماريوت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم كل من "ريتز كارلتون" و"دبليو"، و"سانت ريجيس"، و"فنادق ومنتجعات شيراتون".

ويوفر فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون عالماً من المتعة والتشويق والأنشطة المائية المختلفة حيث يقدم لمحبيه "العضوية الصيفية لأكوا لاند للعائلات" والتي تشمل وصولا لا محدود لمرافق المنتجع مع خصم 20% على خدمات الطعام والمشروبات، إضافة إلى إقامة هدية لمدة ليلة في إحدى الغرف الفاخرة بالفندق. ويسري هذا العرض حتى 30 سبتمبر 2019م مقابل 700 ريال عُماني لشخصين بالغين وطفلين مع إضافة 20 ريالا عُمانيا عن كل طفل إضافي. أما المقيمين الذي يفضلون قضاء يوم مُشمس فبإمكانهم اختيار "عرض اليوم الواحد خلال الصيف" والاسترخاء في أجواء حالمة على الشاطئ الخاص أو في أحواض السباحة المختلفة في الفندق. ويتيح الفندق هذا العرض خلال فصل الصيف مقابل 5 ريالات للأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 10 أعوام، ومقابل 15 ريالا عمانيا للكبار خلال إجازات نهاية الأسبوع أو 10 ريالات خلال أيام الأسبوع العادية.