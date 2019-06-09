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استدعاء 5421 حافلة "نيسان أورفان E26"

الأحد 09 يونيو 2019 05:38 م بتوقيت مسقط

استدعاء 5421 حافلة "نيسان أورفان E26"

 

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سهيل بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 5421 حافلة نيسان أورفان (E26) طراز2012- 2018م، اعتمادًا على أرقام الشاصي من(D9002398) إلى(D9000007)   و من(E9400051)  إلى(E9000035 ومن(F9401027)  إلى(F9001217)  ومن (G9800299)  إلى(G9002257)  ومن(H9410233)  إلى(H9015008)  ومن(J9425076)  إلى(J9030008)  ومن (K9061725)  إلى(K9030413) .

 

ويأتي الاستدعاء لصدور صوت غير طبيعي من غرفة المحرك وإشارة تحذيرية أثناء القيادة مما قد يتسبب في توقف بكرة العزم عن الدوران عند أقصى حد؛ الأمر الذي قد يُؤدي إلى كسر قاعدة مضخة نظام التوجيه (الباور ستيرنج) والذي يتسبب بثقل في توجيه عجلة القيادة؛ وعليه ستقوم الشركة بفحص واستبدال بكرة العزم وحزام المحرك.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

 

 

 

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