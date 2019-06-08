السبت, 08 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

حملة لاستدعاء 1446 سيارة "تويوتا آفالون GSX30"

السبت 08 يونيو 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 1446 سيارة "تويوتا آفالون GSX30"

 

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 1446 سيارة تويوتا آفالون (GSX30) طراز2012م، اعتمادًا على أرقام الشاصي من(4TIBK36BXCU473765) إلى(4TIBK36BOCU442895) .

 

ويأتي الاستدعاء لوجود خطأ تصنيعي في المشابك الداخلية لحزام المقعد الأمامي والذي يستخدم مفتاح (تأثير هول) لتحديد ما إذا كان حزام المقعد مربوطاً أم لا مما يتسبب في ظهور إشارة بأن حزام المقعد مربوطٌ دائماً؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق الوسادة الهوائية بشكل غير صحيح، كما هو مصمم وإصابة شاغل المقعد؛ وعليه ستقوم الشركة باستبدال مشبك حزام أمان المقعد.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يونيو 2016

استدعاء 251 سيارة "تويوتا آفالون" لعطل بالوسادة الهوائية

المزيد

25 أبريل 2018

حملة لاستدعاء 7 آلاف سيارة "تويوتا"

المزيد

08 يونيو 2019

حملة لاستدعاء 82 سيارة "تويوتا جي تي 86"

المزيد

30 يونيو 2015

حملة استدعاء لـ 2500 سيارة تويوتا أفالون

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"المركزي": الاقتصاد العماني يواصل التوسع بوتيرة قوية.. و7.3% نسبة نمو إضافية

الاقتصاد - محلي

استكمال إجراءات الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفق المدد الزمنية المقررة

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إسناد التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم إلى "وود البريطانية"

الاقتصاد - محلي

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. و"الإنذار المبكر" يراقب بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

الغيث ينعش عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة