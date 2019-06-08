مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 1446 سيارة تويوتا آفالون (GSX30) طراز2012م، اعتمادًا على أرقام الشاصي من(4TIBK36BXCU473765) إلى(4TIBK36BOCU442895) .

ويأتي الاستدعاء لوجود خطأ تصنيعي في المشابك الداخلية لحزام المقعد الأمامي والذي يستخدم مفتاح (تأثير هول) لتحديد ما إذا كان حزام المقعد مربوطاً أم لا مما يتسبب في ظهور إشارة بأن حزام المقعد مربوطٌ دائماً؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق الوسادة الهوائية بشكل غير صحيح، كما هو مصمم وإصابة شاغل المقعد؛ وعليه ستقوم الشركة باستبدال مشبك حزام أمان المقعد.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.