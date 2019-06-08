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35 ألف دولار لقضاء ليلة واحدة في الفضاء!

السبت 08 يونيو 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

35 ألف دولار لقضاء ليلة واحدة في الفضاء!

 

واشنطن، سياتل- رويترز

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنها سوف تسمح لمدنيين بالإقامة في محطة الفضاء الدولية في عطلات مدتها شهر بتكلفة تقدر بنحو 35 ألف دولار لليلة.

وتتراجع ناسا بذلك عن حظر قائم منذ فترة طويلة على وجود سياح على متن المحطة وعلى وجود مصالح خاصة في المختبر العلمي الضخم الذي يدور حول الأرض. ويعكس القرار توجهاً أوسع نطاقا لزيادة الأنشطة التجارية في المحطة وفي مجال الفضاء بشكل عام. ويمهد ذلك القرار الطريق لسفر مواطنين عاديين إلى محطة الفضاء الدولية على متن صواريخ وكبسولات بأنظمة إطلاق تطورها شركتا بوينج وسبيس إكس. ومن المقرر أن تقل الشركتان رواد فضاء للمحطة انطلاقاً من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات. وقالت ناسا إنها ستسمح بما يصل إلى رحلتين خاصتين للمحطة في العام كل منهما تدوم 30 يومًا ويمكن للمهمة الأولى أن تنطلق قريبًا بحلول العام المقبل. لكن الرحلة لن تكون بمبلغ زهيد على الإطلاق.

وقدرت ناسا تكلفة الرحلة بنحو 50 مليون دولار للمقعد الواحد وإضافة إلى ذلك سوف يدفع الزوار لناسا مقابل الطعام ومساحات التخزين والاتصالات بمجرد وصولهم للمحطة. وسمحت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) بالفعل بوجود مواطنين على متن المحطة.

وقال مسؤولون في ناسا إن السماح برحلات خاصة سيمنحها مساحة للتركيز على هدف حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى القمر بحلول عام 2024 والذي يمكن أن يتم تمويل تحقيقه جزئياً من عائدات الخدمات التجارية الجديدة. وقالت ناسا إن الأمور المتعلقة بترتيبات نقل طواقم إلى المحطة في الفضاء ستترك لبوينج وسبيس إكس.

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