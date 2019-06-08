"طيران السلام" يُعزز أسطوله بطائرة جديدة من "إيرباص"

مسقط – الرؤية

أضاف طيران السلام، أول طيران اقتصادي بالسلطنة، ثاني طائرة من طراز إيرباص A320neo إلى أسطول طائراته المتنامي في إطار خططه لتعزيز أسطوله وتوسيع شبكة وجهاته. وتم تجهيز الطائرة الجديدة خصيصاً لطيران السلام بحيث تتسع إلى 180 ضيفاً وتتسم برحابة ممراتها ومقاعدها الواسعة وكفاءتها في التقليل من استهلاك الوقود ومساحة التخزين الإضافية لتمنح الضيوف مستوى متميز من الراحة.

وقال الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لطيران السلام: يسرنا أن نكون أول ناقل جوي اقتصادي بالسلطنة وفي طليعة شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات من طراز إيرباص A320neo التي تحظى بصيت واسع وبكفاءتها العالية. وستتيح هذه الإضافة التي جاءت لتلبية متطلبات الضيوف المسافرين إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية، وإثرائهم بتجربة سفر مميزة تتسم بدقة المواعيد والكفاءة العالية. ونتوقع تسلم طائرة A320neo أخرى في يونيو الحالي. وستسهم هذه الإضافات الجديدة لأسطولنا في تحقيق هدفنا المتمثل في توسيع شبكة وجهاتنا للوصول إلى 60 وجهة مختلفة.

وتزدان طائرة A320neos الجديدة بشعار طيران السلام وظلال اللونين الأزرق والأخضر في دلالة رمزية لمشاهد البحر الساحرة والطبيعة الخلابة التي تزخر بها السلطنة. وتتمتع الطائرة بمجموعة من المزايا، بما في ذلك الحد من استهلاك الوقود بنسبة 20٪، وانخفاض تكلفتها التشغيلية النقدية بنسبة 14٪ لكل مقعد. أما بالنسبة للمحرك، فهو أقل ضوضاء بنسبة 50٪ تقريباً، لإثراء تجربة الضيوف بأعلى مستويات الراحة. ومن المقرر أن يستلم طيران السلام 4 طائرات من طراز A320neo في وقت لاحق من العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي لهذا الطزار في أسطول الشركة إلى ست طائرات.

وتضم شبكة التغطية الجوية لطيران السلام 20 وجهة تشمل كلاً من مسقط، وصلالة، وصحار، ودبي، والدوحة، وجدة، وكراتشي، وملتان، وسيالكوت، وشيراز، وداكا، وكاتماندو، والخرطوم، الرياض، والكويت، وأبوظبي، بالإضافة إلى الوجهات المنضمة حديثًا وهي طهران، وإسطنبول، وطرابزون. وتتوافر قائمة من الخدمات الإضافية بأسعار مناسبة تتضمن زيادة الوزن المسموح به للأمتعة، وإمكانية اختيار المقاعد، وأفضلية الحجز.