رسميا... إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المجتمع في العاصمة الفرنسية باريس، إعادة مباراة إياب النهائي بين الترجي والوداد على أرض محايدة بعد كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في مصر، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وتقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد، بحسب هادي هامل المتحدث باسم الاتحاد.

وشهدت هذه المباراة أحداثا مؤسفة بسبب عدم احتساب هدف صحيح لنادي الوداد، وتعطل تقنية الفيديو ما أدى لعدم استكمالها، وإعلان تتويج الفريق التونسي بطلا.

وقال رئيس الاتحاد أحمد أحمد في تصريحات تلفزيوينة إنه تعرض للتهديد من جانب حمدي المدب رئيس نادي الترجي الرياضي، خلال فترة توقف المباراة.

وتابع "التهديدات جاءت في حضور رؤساء أندية كبيرة، وكل هذه الفرق تدين ممارسات الترجي بوجه عام، لكن ليس لدينا دليل على شيء".

وأبدى استغرابه من تعطل تقنية حكم الفيديو (VAR) قائلا: "لا أعرف لماذا تستخدم في كل البلدان الإفريقية ما عدا تونس".

وفي الساعات الأولى من يوم السبت، توج الترجي التونسي بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب الوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو.

ودخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي.

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد، وسط تقارير تفيد بأن المباراة ستعاد في دولة محايدة، خصوصا بعدما اعترف رئيس الاتحاد الأفريقي أن الهدف صحيح.