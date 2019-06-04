3 مسارات للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب .. تعرف عليها

الرؤية – خاص

قال خبراء أرصاد إن صور الأقمار الاصطناعية تظهر نشاط للسحب الركامية وسط بحر العرب شرق جزيرة سقطرى، مع توقعات بتشكل حالة مدارية في بحر العرب.

وتوقع خبراء الطقس تأثر محافظة ظفار بمنخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه من المتوقع أن ينتج عن الحالة الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة.

وتشير التوقعات إلى أن تكون الحالة المدارية المتوقعة جنوب غرب بحر العرب مع بداية الأسبوع المقبل، وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون لهذه الحالة 3 مسارات عند تشكلها، الأولى أن تتحرك في اتجاه السواحل العمانية لمحافظة ظفار ثم تبدأ في الإنحراف بإتجاه سواحل محافظة المهرة اليمنية، والثاني أن تتجه مباشرة نحو محافظة المهرة اليمنية، مع تأثيرات غير مباشرة على محافظة ظفار، أما الثالث والأخير فتتجه مباشرة نحو السواحل العمانية بمحافظة ظفار، وتشير التنبؤات إلى تعمق الحالة إلى منخفض مداري.

يذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية، قالت إن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، يراقب عن كثب مؤشرات تشكل حالة مدارية جنوب غرب بحر العرب نهاية الأسبوع الحالي.

وجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد بشكل قاطع من تشكل هذه الحالة في بحر العرب وكل ما ينشر مجرد توقعات.

