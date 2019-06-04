الثلاثاء, 04 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

3 مسارات للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب .. تعرف عليها

الثلاثاء 04 يونيو 2019 10:33 ص بتوقيت مسقط

3 مسارات للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب .. تعرف عليها

الرؤية – خاص

قال خبراء أرصاد إن صور الأقمار الاصطناعية تظهر نشاط للسحب الركامية وسط بحر العرب شرق جزيرة سقطرى، مع توقعات بتشكل حالة مدارية في بحر العرب.

وتوقع  خبراء الطقس تأثر محافظة ظفار بمنخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه من المتوقع أن ينتج عن الحالة الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة.

وتشير التوقعات إلى أن تكون الحالة المدارية المتوقعة جنوب غرب بحر العرب مع بداية الأسبوع المقبل، وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون لهذه الحالة 3 مسارات عند تشكلها، الأولى أن تتحرك في اتجاه السواحل العمانية لمحافظة ظفار ثم تبدأ في الإنحراف بإتجاه سواحل محافظة المهرة اليمنية، والثاني أن تتجه مباشرة نحو محافظة المهرة اليمنية، مع تأثيرات غير مباشرة على محافظة ظفار، أما الثالث والأخير فتتجه مباشرة نحو السواحل العمانية بمحافظة ظفار، وتشير التنبؤات إلى تعمق الحالة إلى منخفض مداري.

يذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية، قالت إن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، يراقب عن كثب مؤشرات تشكل حالة مدارية جنوب غرب بحر العرب نهاية الأسبوع الحالي.
وجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد بشكل قاطع من تشكل هذه الحالة في بحر العرب وكل ما ينشر مجرد توقعات.
 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أكتوبر 2018

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المزيد

04 أكتوبر 2018

ماذا قال خبراء الأرصاد عن الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المزيد

03 يونيو 2019

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المزيد

06 أكتوبر 2018

رصد تطورات مبدئية للحالة المدارية في بحر العرب.. و"الأرصاد" اليمنية تصدر بيانها الأول

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

3 مسارات للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب .. تعرف عليها

المحليات - أخبار

بماذا ردت قطر على بيان القمة العربية والخليجية "الطارئتين"

دولي - أخبار

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مسؤولون ومستثمرون: التوجيهات السامية تبشر بانتعاش الاستثمار السياحي في مسندم

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة