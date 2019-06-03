الإثنين, 03 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

"مركز الفلك الدولي": الأربعاء أول أيام عيد الفطر

الإثنين 03 يونيو 2019 03:02 م بتوقيت مسقط

"مركز الفلك الدولي": الأربعاء أول أيام عيد الفطر

 

كشف مركز الفلك الدولي، عن اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر استنادا على رؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم.

وقال، مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة: إن "جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين، بجميع الوسائل، من قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا".

وأوضح المركز أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحدا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

وشدد عودة على أن مركز الفلك الدولي "غير مخول بإعلان العيد رسميا"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

وأضاف أن "القمر سيغيب الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".

وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 يونيو 2018

الساعدي: "استحالة" رؤية هلال شوال يوم الأربعاء 13 يونيو.. والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

المزيد

18 مايو 2019

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المزيد

27 يونيو 2017

مسالخ الظاهرة تستقبل 514 ذبيحة في أول أيام عيد الفطر

المزيد

21 مايو 2018

الجمعة 15 يونيو.. أول أيام عيد الفطر المبارك في السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مسؤولون ومستثمرون: التوجيهات السامية تبشر بانتعاش الاستثمار السياحي في مسندم

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حفظ النعمة": توزيع2217 طبقًا وإطعام 60124 شخصا بالبريمي خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

412 منشأة فندقية جاهزة لاستقبال الزوار من داخل وخارج السلطنة في إجازة العيد

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة