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"جمعية الرحمة": 500 ألف ريال نفقات على المستحقين حتى منتصف رمضان

الأحد 02 يونيو 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

"جمعية الرحمة": 500 ألف ريال نفقات على المستحقين حتى منتصف رمضان

 

الرؤية - ناصر العبري

أعلنت رحيمة بنت حبيب المسافر رئيسة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة أن إجمالي مصروفات جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة حتى منتصف شهر رمضان للعام الحالي 2019م، بلغت تقريبا 75500 ريال عماني، فيما بلغت مصروفات صناديق المؤونة الرمضانية من المواد الغذائية مبلغا وقدره 41100 ريال عماني، بواقع صندوق واحد لكل أسرة لعدد 1800 أسرة بولاية السيب، إضافة إلى شوال طحين.

وأوضحت أنّ الجمعية تسعى إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي والعيني لأسر الأيتام والأسر المعسرة في محافظة مسقط وتقديم خدمات تعليمية وتثقيفية وترفيهية للأطفال لحثهم على مواصلة التحصيل العلمي والعمل على توفير العون المادي للأسر المحتاجة بسبب هجر الزوج أو سجنه، إلى جانب توفيرها  للمحاضرين والكوادر المختصة بتوعية المرأة فيما يتعلّق بالجوانب الأسرية ودعم مشاريع الأسر المنتجة وإقامة الفعاليات المساندة لنشر هذه الثقافة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية التي تُعنى بشؤون الأسرة.

وقالت- في حديث مع "الرؤية"- إنّ مؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية قامت بمنح الجمعية عدد 1000 طرد رمضاني، وتم توزيع هذه الطرود على الأسر ليصبح عدد الطرود التي استلمتها الأسر بواقع طردين لكل أسرة وجاءت مصروفات الجمعية لذبائح رمضان للأسر المعسرة بالولاية بمبلغ وقدره 32400 ريال، بواقع 900 رأس غنم تم توزيع نصف ذبيحة لكل أسرة، كما تمّ توزيع 500 حقيبة للطلبة المعسرين وبلغ إجمالي مصروفاتها 10000 ريال عماني، وكسوة عيد للأيتام والأسر المعسرة لتنعم بها أسر الجمعية وإيتامها مع إقبال عيد الفطر المبارك.

وبيّنت المسافر أنّ كل هذه البرامج احتضنها مخزن الرحمة الخيري والذي شهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وذلك بإدخال نظام قائمة الانتظار الإلكتروني، ووجود غرفة الكونترول لاستقبال الطلبات عن طريق الاتصالات، وتخصيص تواقيت معينة لزيارة الأسر، وغيرها من الإجراءات.

وأبرزت أقسام الجمعية وقالت إنّ من بين الأقسام قسم برنامج كفالة الأسرة المعسرة وقسم برنامج كفالة يتيم وقسم الأسر المنتجة وقسم مخزن الرحمة الخيري وقسم معارض الرحمة.

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