ليفربول يستعيد اللقب

مدريد - رويترز

عانق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد غياب 14 عامًا، ليُنهي الريدز موسمه المذهل بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه على توتنهام هوتسبير 2-صفر في نهائي إنجليزي خالص، عوَّض به خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرَز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال، بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام، وظل توتنهام -الذي خاض أول نهائي له في كأس أوروبا- متماسكا عقب بداية مؤلمة وتحسن الفريق بعد الدفع بلوكاس مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف في إياب الدور قبل النهائي، كبديل لكن في ظل افتقار هاري كين للفاعلية كانت عودة أوروبية أخرى بعيدة المنال.

ولم يقدم ليفربول -الذي خسر لقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي- مستواه المذهل في الهجوم لكن ركلة جزاء صلاح وهدف أوريجي ضمنا اللقب السادس للفريق في كأس أوروبا. وقال صلاح وسط نشوة جماهير ليفربول بالفوز: "الجميع سعيد الآن. أنا سعيد لخوضي ثاني نهائي على التوالي وإكمال المباراة لنهايتها.الجميع قدم أقصى ما لديه اليوم. لم نقدم أداء رائعا على الصعيد الفردي لكن الفريق بأكمله كان مذهلا.

وقال الظهير الأيمن ترينت ألكسندر- أرنولد: لا أجد كلمات حقا. بعد الموسم الذي قدمناه، فإننا نستحق اللقب أكثر من أي فريق آخر.

وكان الفوز تعويضا رائعا لصلاح وكلوب على وجه التحديد الذي خسر في آخر ست مباريات نهائية في بطولات كبرى بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا مع بروسيا دورتموند 2013 وليفربول العام الماضي. وقال المدرب الألماني: سعيد من أجل اللاعبين والجماهير وعائلتي. عانوا من أجلي وهم يستحقون اللقب أكثر من أي شخص آخر. وأضاف: هل شاهدتم فريقا مثل هذا يقاتل وهو مجهد؟ ونملك حارسا يجعل الأشياء الصعبة تبدو سهلة. هذه أفضل ليلة في مسيرتنا الاحترافية.

وكال نظيره ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام المديح لجهود فريقه لمحاولة العودة في المباراة.. وقال بوكيتينو: "كنا نقاتل ولعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الثاني. أنا فخور جدا وغير محظوظ. أن تبدأ متأخرا 1- صفر كان أمرا صعبا. قمنا بتغيير خططنا لكننا فخورون باللاعبين والجماهير. نشعر بالتفاؤل".

وفاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقدم فان دايك أداءً جيدًا واستطاع أن يحد من خطورة مهاجمي توتنهام، وكان عاملًا رئيسيًا في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا. وأنهى فان دايك موسمًا رائعًا حيث كان قد توج من قبل بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي.