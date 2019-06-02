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"نيسان با ترول فالكون".. سيّارة كل التضاريس تصل السلطنة

الأحد 02 يونيو 2019 05:17 م بتوقيت مسقط

"نيسان با ترول فالكون".. سيّارة كل التضاريس تصل السلطنة

مسقط - الرؤية

 

أعلنت شركة "نيسان عُمان" من بيت سهيل بهوان للسيّارات، عن توسيع نطاق مجموعة سيارة "باترول سفاري" الشهيرة، بتدشين نيسان باترول فالكون في السلطنة. وتم تطوير هذه السيارات لتناسب عملاء "نيسان" في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن تصاميمها مستوحاة من طائر مهيب يحلّق في سمائها، وهو الصقر بإطلالته المهيبة.

وبهدف ضمان تمتع عملائها بتجربة شراء خاصة، أعدت نيسان عُمان، من شركة سهيل بهوان للسيارات، صفقات جذابة لزبائن نيسان باترول فالكون. وبموجب العرض الخاص، يمكن لعملاء نيسان باترول فالكون الاستفادة من هدية نقدية مضمونة بقيمة 3000 ريال، إلى جانب حزمة خدمات الصيانة الدورية المجانية لمدة 6 سنوات/ 100,000 كيلومتر، والتمتع بتأمين مجاني في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة للعام الأول للتسجيل الخاص، إلى جانب بطاقة أمسح وأربح أثناء تسليم السيارة، مما يجعلهم مؤهلين للفوز بتعبئة وقود تصل إلى 1000 ريال، ويمكنهم الفوز كحد أدنى من الوقود بقيمة 50 ريالا بواسطة بطاقة امسح واربح.

وقال مسؤول من سهيل بهوان: تتمتع مجموعة باترول سفاري بتاريخ طويل في الشرق الأوسط، بفضل المظهر الخارجي القوي والقدرات الرائعة على الطرق الوعرة التي يمكنها التغلب على أي تضاريس، اكتسبت السيارة مكانة أسطورية في المنطقة. إنّ تقديم باترول فالكون مواصلة السيارة فخرها بإرثها الأسطوري. ونحن على ثقة من أن إطلاق باترول فالكون سيؤدي إلى تعزيز مكانة سفاري وذلك لقدرتها على التعامل مع كل الطرق الوعرة، وكونها مثالية لعشّاق المغامرات الصحراوية في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال عرض نيسان عُمان الرمضاني تم تخصيص عروض قيمة وجذابة بنيسان باترول فالكون.

وستلفت سيارة "نيسان باترول فالكون" الانتباه بفضل تصميمها الخارجي المذهل والداخلي الغني، سواء على الطرق العادية أو الوعرة. وتقدم السيارة مستويات راحة مُثلى سواء أثناء التنقل عبر المدينة أو في مواجهة تحديات القيادة في الصحراء، ما يجعل هذه السيارة قادرة على التعامل مع مختلف التضاريس، متفوقة على التوقعات المرجوّة في سيارات الدفع الرباعي.

وتعمل السيارة بمحرك TB48DE 4800 المجهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS الذي يوفر قوة وعزم دوران أكبر ويمنحك أداءً استثنائياً على الطرقات الوعرة والرملية وسرعات عالية على الطرقات السريعة.

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