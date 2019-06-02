4.5 مليون دولار ثمن الغداء مع وارين بافيت!

نيويورك - رويترز

وافق مزايد مجهول على دفع مبلغ قياسي بلغ 4567888 دولارا في مزاد خيري سنوي لتناول الغداء مع الملياردير الأمريكي وارين بافيت رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي.

والعرض الفائز، الذي قدم في مزاد على موقع إيباي على الإنترنت استمر خمسة أيام وانتهى مساء يوم الجمعة، أكبر بنحو الثلث بالمقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 3456789 دولارا والمسجل في مزايدتي عامي 2012 و2016. وستعود هذه العائدات بالفائدة على مؤسسة جلايد، وهي مؤسسة خيرية في سان فرانسيسكو تخدم الفقراء والمشردين أو الذين يكافحون للإقلاع عن تعاطي المخدرات. وجمع بافيت (88 عاماً) نحو 34.2 مليون دولار لمؤسسة جلايد في 20 مزادا سنويا بدأت في 2000 وانتقلت لموقع إيباي عام 2003. وكانت زوجته الأولى سوزان، التي توفيت في عام 2004، هي من عرفه على مؤسسة جلايد بعد تطوعها هناك. وقالت كارين هانراهان رئيسة جلايد "السيد بافيت يشعر بسعادة غامرة، لقد تحدثنا إليه للتو. إنه ملتزم بمواصلة المزاد ما دام قادرا على ذلك". ويمكن للفائز بالمزاد وما يصل إلى سبعة من أصدقائه تناول الغداء مع بافيت في مطعم سميث أند ولينسكي في مانهاتن. ويقول بافيت إنه سيناقش أي شيء باستثناء استثماراته المقبلة.