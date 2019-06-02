15 شركة تتأهل لنهائيات "الشركة" من "إنجاز عمان"..والختام الإثنين المقبل

مسقط – الرؤية

تستعد مؤسسة إنجاز عُمان لإقامة حفل ختام برنامج ومسابقة الشركة لعام 2019، الإثنين المقبل، برعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مُساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات. وسيشهد الحفل الذي سيقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض المنافسة بين 15 شركة من أصل 93 شركة طلابية من مختلف المدارس والكليات والجامعات تنافست خلال هذا العام في برنامج ومسابقة الشركة، ضمن مجالات مختلفة شملت الزراعة والثروة السمكية وتطبيقات الهواتف النقالة والطاقة والسياحة والخدمات، وهو ما أكسبهم معارف وقدرات تؤكد جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وقالت خولة بنت حمود الحارثية، المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز عُمان: نؤمن في مؤسسة إنجاز عُمان بالإمكانيات غير المحدودة للشباب العماني، إذ يساهم التدريب في مجال ريادة الأعمال والتعليم الأكاديمي في رفد الشباب بقدرات نوعية ومعارف مختلفة، إضافة إلى الثقة التي يحتاجونها للنجاح والتكيف مع سوق العمل المتغير، كما يعمل برنامج ومسابقة الشركة على إعداد الشباب من خلال تزويدهم بجملة من المهارات الوظيفية اللازمة لبناء كفاءات وطنية شابة تشكل جزءاً من مستقبل السلطنة الواعد.

وأضافت الحارثية: تتيح هذه المبادرات للشباب الانخراط الفعلي في سوق العمل وفهم مُتطلباته، وهو ما يكسبهم أفكارا وحلولا مبتكرة تسهم في تنمية مهاراتهم الاقتصادية، كما لا يقتصر البرنامج على كونه مجرد مسابقة في مجال ريادة الأعمال، بل هو أداة فاعلة تهدف إلى خلق التوازن بين الإنجازات التجارية لكل فريق، وتطوير القدرات الفردية لكل مُشارك.

وسيجري تقييم الشركات المتنافسة من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل إقامة معرض لها وسلسلة من العروض التقديمية بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية، وتُقيم المتنافسين لجنة تحكيمية تضم مجموعة من الحكام المختصين في مجال ريادة الأعمال لاختيار أفضل 15 شركة طلابية وفقًا لعدة معايير تشمل مهارات التواصل والعمل الجماعي ومهارات حل المشكلات، والتخطيط الاستراتيجي والخطط المالية والإدارية، وتطوير المُنتجات والتسويق والمبيعات.

وساهمت هذه الأنشطة والبرامج التدريبية في بناء قُدرات المتنافسين من خلال تمكينهم في سوق العمل، ويظهر ذلك في قدرتهم على اتخاذ قرارات هامة بدءًا من اختيار اسم الشركة أو المنتج وحتى إعداد الخطط التجارية والإدارة المالية، إلى جانب التسويق لابتكاراتهم وبيعها في المعارض التجارية، علاوة على فهم كيفية تطبيق هذه المهارات في مناحي الحياة اليومية، وتسخير ذلك للدخول إلى سوق العمل بفاعلية واقتدار، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشركات المتنافسة تسعى للفوز بعدة جوائز مختلفة مرتبطة بأساسيات الأعمال التجارية وريادة الأعمال.

ويأتي تنفيذ برنامج ومسابقة الشركة من إنجازعمان بدعم كل من الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)، ودبليو جي تاول، وصندوق الرفد، وشركة بوينج، وستشهد المسابقة منافسة فرق من المدارس المشاركة، ومن الكليات والجامعات، حيث سيظفر رابحون بثلاث جوائز رئيسية، "جائزة أفضل شركة طلابية"، و"جائزة أفضل منتج مُبتكر"، و"جائزة أفضل منتج مستدام"، كما سيتاح للشركات من الكليات والجامعات أيضاً التنافس على جائزة فرعية وهي جائزة "حديث المصعد"، حيث ستفوز بها الشركة التي ستقدم أفضل عرض تسويقي. وستمثّل الشركة الطلابية الفائزة السلطنة في المسابقة الإقليمية لمؤسسة إنجاز العرب لأفضل شركة طلابية على مستوى العالم العربي لعام 2019.