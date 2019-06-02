الطيران العُماني يدشن رحلاته اليومية إلى اليونان

مسقط – الرؤية

دشَّن الطيران العُماني، الناقل الوطني للسلطنة، خدمته اليومية الجديدة المُباشرة بين اليونان والسلطنة، عقب انطلاق رحلته الافتتاحية من مطار مسقط الدولي إلى مطار أثينا الدولي في الأول من يونيو.

وغادرت الرحلة الافتتاحية رقم دبليو واي 193 مطار مسقط الدولي في الساعة 14:35 لتصل إلى مطار أثينا الدولي في الساعة 19:50. في حين تُقلع رحلة العودة رقم دبليو واي 194 التي تستغرق 6 ساعات تقريبًا من مطار أثينا الدولي في الساعة 00.20 لتصل إلى مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي الحائز على جوائز عالمية عدة، في الساعة 07.15.

وضمَّ وفد الطيران العماني الرسمي إلى أثينا كل من نائب رئيس أول المبيعات الدولية، لوران ريكورا، ونائب رئيس إقليمي لسلطنة عُمان، جمال بن سيف الأزكي، كما رافق الوفد القنصل الفخري لجمهورية اليونان في سلطنة عُمان، الدكتور إلياس نيكولاكوبولوس.

وقال عبد العزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: يسرني إضافة وجهة جديدة طال انتظارها إلى شبكة خطوطنا مطردة النمو، حيث شهدت هذه الوجهة ومنذ الإعلان عنها خلال العام المنصرم اهتمامًا كبيرًا من قبل الضيوف إلى جانب شركائنا من وكالات السفر والسياحة. ونتوقع أن يُسهم ربط العاصمة العمانية مسقط بالعاصمة اليونانية أثينا عبر هذه الخدمة اليومية في تحفيز العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى جذب السياح اليونانيين لزيارة السلطنة والاستمتاع بمعالمها الرائعة.

وقال بول ستارز، رئيس الشؤون التجارية بالطيران العُماني: ستوفر رحلاتنا إلى أثينا المزيد من الخيارات والراحة، حيث يتطلع المزيد من ضيوفنا إلى اليونان كوجهة مثالية لقضاء عطلاتهم. ونثق في أن هذه الإضافة الجديدة ستُسطر نجاحا آخر للطيران العماني، وستشهد ارتفاعا في حجم الطلب من قبل مسافرينا بغرض الترفيه أو الأعمال التجارية، وهو ما يسمح لنا بترويج بلدنا الجميل، سلطنة عُمان، للزوار اليونانيين.