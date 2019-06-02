أسعار خاصة لإجازة العيد في "شيراتون عُمان"

مسقط – الرؤية

يدعو فندق شيراتون عُمان ضيوفه للاستفادة من العرض الترويجي وقضاء المناسبة الخاصة لعيد الفطر مع أحبائهم بسعر يبدأ من 40 ريالاً في الليلة لكل غرفة مزدوجة. ويشمل العرض بوفيه إفطار مجاني وتسجيل الوصول المبكر الساعة 9 صباحًا وتسجيل مغادرة متأخر في الساعة 4 مساءً، حسب التوافر. ويقدم الفندق خصمًا بنسبة 30٪ في أي من مطاعم الفندق وكذلك جلسات السبا الخاصة به.

وقال أناند غانيشان، المدير العام لفندق شيراتون عُمان: اجعل عطلة عيد الفطر هذا العام تجربة لا تُنسى بالإقامة في فندقنا ذي الموقع المريح والاستمتاع بالمناظر الرائعة والمأكولات اللذيذة والخدمة الاستثنائية. ويمكن للعائلات التي تبحث عن إقامة أو إجازة خلال العيد الاستمتاع بأسعار الغرف الخاصة كجزء من العرض. وتشمل الحزمة بوفيه الإفطار، وخصم في مطاعمنا وعلاجات السبا لدينا. وندعو الضيوف للاستمتاع بالجمال المذهل لهذا البلد الذي يُقدم الكثير. ويقع الفندق بالقرب من العديد من الوجهات الشهيرة في مسقط. ويشمل سعر الغرفة الضرائب ورسوم الخدمة، ويسري العرض في الفترة من 29 مايو حتى 9 يونيو 2019. وهو صالح للحجوزات الجديدة فقط، ولا يمكن دمجه مع أي عرض آخر، حسب التوافر.