حَفْز الاستثمار السياحي

التوجيهات السامية التي تفضَّل بها حضرة صاحب الجلالة -أيده الله- بتقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب للمستثمرين الجُدد، من الراغبين في إنشاء مشاريع سياحية بمسندم، تعكسُ عُمق الإرداة الحكيمة وجهود الحكومة الرشيدة في تعزيز خُطط التنويع الاقتصادي، عبر بوابة حفز الاستثمار السياحي وتنشيطه، الذي بات اليوم يأخذ موقعه كقطاع حيوي قادرٍ على تعزيز موجهات التنمية المستدامة في البلاد.

فإضافةً للمكانة السياحية التي تُمثلها محافظة مسندم كواحدة من أبرز الوجهات في السلطنة، تعبِّد توجيهات جلالته الطريق أمام مُواكبة التدفُّق المتنامي في الحركة السياحية هناك؛ باستثمارات تُزيد مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وتحفِّز على رفع كفاءة تنافسيته، لا سيما وأن مسندم الغنية بثوراتها الطبيعية والبيئية الجاذبة مُؤهَّلة لفتح المزيد من الفرص أما المستثمرين.