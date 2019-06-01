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"الفردان للسيّارات" تقيم مأدبة إفطار جماعي للإعلاميين

السبت 01 يونيو 2019 05:19 م بتوقيت مسقط

"الفردان للسيّارات" تقيم مأدبة إفطار جماعي للإعلاميين

 

مسقط – الرؤية

استضافت الفردان للسيارات، الوكيل الحصري لعلامتي فيراري ومازيراتي في السلطنة، مأدبة إفطار رمضاني خاصة لممثلي وسائل الإعلام في فندق دبليو مسقط. وحضر حفل الإفطار الصحفيون والمراسلون من مختلف وسائل الإعلام إلى جانب فريق من الفردان للسيارات.

وقال محمد الزواوي، المدير العام لشركة الفردان للسيارات عُمان: تشرفنا أنّ أصدقاءنا من مختلف وسائل الإعلام تمكنوا من الانضمام إلينا في حفل الإفطار السنوي الذي يعتبر تقليدًا شائعًا في شهر رمضان المبارك؛ وقد أعربنا عن امتناننا لدعمهم المستمر؛ وحيث كانت مأدبة الإفطار هذه فرصة للقاء والتواصل مع أعضاء وسائل الإعلام.

ويشار إلى أنّ الفردان للسيارات هي الوكيل الحصري للدراجات النارية Triumph و KTM و Vespa و Piaggio و Aprilia وMoto Guzzi و Arctic Cat في عُمان، وهي جزء من مجموعة شركات الفردان المعروفة بأنّها مجموعة تجارية متنوّعة المجالات ومشهورة بأنّها واحدة من البيوتات التجارية الرائدة في منطقة الخليج العربي منذ أكثر من 60 عاماً.

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