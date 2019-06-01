غدا.. طرح ورقة نقدية "مؤمنة" من فئة 50 ريالا

مسقط - العمانية

قرر البنك المركزي العماني طرح ورقة نقدية معدلة ذات صفات أمنية إضافية من فئة الخمسين ريالاً عمانيًا، اعتبارًا من يوم غد الأحد في التداول.

وسيتم تداول الورقة النقدية الجديدة كعملة قانونية جنبًا إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حاليًا والتي سبق أن أصدرها البنك المركزي العماني بنفس الصفات الأمنية والعامة مع التطويرات في الصفات الامنية الجديدة للورقة المعدّلة‪.

وتتميز الورقة الجديدة بوجود دمغة أمنية ذهبية اللون على شكل نافذة على الجانب الأيمن للورقة، يظهر فيها قيمة العملة والمدخل الرئيسي لمبنى البنك المركزي العماني واسم البنك باللغتين العربية والإنجليزية ويتغير لونها من الذهبي إلى الأزرق عند تعريضها لأيٍ من مصادر الضوء وخيط أمان ممغنط ذهبي لامع ذو خط متعرج متغير الألوان (الذهبي إلى الأخضر) في المنتصف، متقطع ومتداخل مع الورقة على الوجه الأمامي للعملة و صفة أمنية على شكل تاج متغير الألوان من الذهبي إلى الأخضر عند إمالة العملة الورقية للأعلى والأسفل‪.

أما ظهر العُملة فيتميز بوجود دمغة أمنية ذهبية اللون على شكل نافذة على الجانب الأيسر للورقة يظهر فيها المدخل الرئيسي للبنك المركزي العماني، يتغير لونها من الذهبي إلى الأزرق عند تعريضها لأي من مصادر الضوء‪.











